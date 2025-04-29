“放課後演技派クラブ”初の連続ショートドラマシリーズ『放課後ロワイアル』グラフィック・ティザー動画公開！本編、5月1日(木)より配信スタート
ショートドラマから新しいIPを創造するnoisiii株式会社（本社：東京都渋谷区）が手がける放課後演技派クラブのショートドラマシリーズ第二弾『放課後ロワイアル』が2025年5月1日(木)より配信開始いたします。Z世代から絶大な支持を集める豪華キャストによる全22話のワンシチュエーションサスペンスショートドラマに、どうぞご期待ください。
▼『放課後ロワイアル』ティザー動画
https://www.tiktok.com/@houkago_tik/video/7498301682690968850(https://www.tiktok.com/@houkago_tik/video/7498301682690968850)
https://www.instagram.com/reel/DI_HHVJTl6t/(https://www.instagram.com/reel/DI_HHVJTl6t/)
▼『放課後ロワイアル』ストーリー
記憶を失った高校生たちが閉ざされた倉庫で目を覚まし、突如始まる「命を懸けたゲーム」
ルールはただひとつ---10時間以内に正しいワクチンを選ぶこと。もし間違えれば・・・
極限状態のなか、鍵を握るのは自らの性格。互いを信じるか、裏切るか。生き延びるのは、誰だ・・・
大人気ゲーム「ito」と診断のエッセンスを掛け合わせた、スリル満点のワンシチュエーションサスペンス。
予想を裏切る展開、止まらない緊張感。1話見たら、もう止まらない。
あなたもこの衝撃の、目撃者になる。
▼放課後演技派クラブ
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あの時の放課後・・・？をテーマに今人気の若手インフルエンサーが甘酸っぱい恋愛とちょっぴり笑える日常風の非日常をお届けするショートドラマアカウントです。今ティーンで最も注目されるメディアの1つです。
原智浩
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米澤りあ
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内田禅
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伊藤愛依海
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染矢彪我
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乙華
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黒江こはる
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“特別出演”
エア（くれいじーまぐねっと）
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▼配信概要
タイトル：『放課後ロワイアル』出演者：原智浩、米澤りあ、内田禅、伊藤愛依海、染矢彪我、乙華、黒江こはる、エア（特別出演）他
監督：555
脚本：清水俊平
撮影：Jason
プロデューサー：山下孔士
制作プロダクション：noisiii株式会社
配信開始日：2025年5月1日(木)
視聴方法：『放課後演技派クラブ』公式TikTok / Instagram
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■会社概要
社名：noisiii株式会社
所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町1-6 広田代官山ビル7階
プロデューサー：佐伯タカシ
設立：2024年12月18日
事業内容：ショートドラマの企画・制作
コーポレートサイト：https://noisiii.com/
問い合わせ：info@buggy.tokyo