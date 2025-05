MONDO TV 5月のおすすめ番組は、CS初放送「ヒロシのぼっちキャンプ Season4」、ほか、「鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出」「運命を賭けたギャンブラー」の3番組！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』(https://www.mondotv.jp/(https://www.mondotv.jp/) )を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、ヒロシが自分のためだけにするひとりぼっちのキャンプを紹介する、大人気シリーズ第4弾「ヒロシのぼっちキャンプ Season4」を5月16日(金)に放送いたします。ほかに、鬼奴とRGが来客ゲストの思い入れのある歌謡曲を一緒に歌って話して懐かしむ音楽バラエティ「鬼奴&RGの歌謡スナック想ひ出」を5月28日(水)に放送。実際に起きた出来事をドラマで再現し、ギャンブルの世界の裏側に迫る新番組「運命を賭けたギャンブラー」を5月22日(木)に放送開始いたします。

<2025年5月おすすめ番組>

「ヒロシのぼっちキャンプ Season4」

大人気シリーズ第4弾!ヒロシが自分のためだけにするひとりぼっちのキャンプ。ほんとうの自由がここにある。

YouTubeでキャンプ動画が大人気となっている芸人・ヒロシが各地のキャンプ場へ。誰にも遠慮することなく、自然のなかで思う存分心と体を解き放つ。どこまでも自由な”ぼっちキャンプ”の魅力を紹介する。

<出演者> ヒロシ

1972年生まれ、熊本県荒尾市出身。

趣味はソロキャンプ、ベース演奏、車、バイク、釣り。愛車はジムニー JA11C とホンダ XR250。

2004年頃に 「ヒロシです。」 の自虐ネタでブレイク。以降、お笑い活動のほか、ラジオパーソナリティ、執筆活動など幅広い分野で活躍。著書も多数。2015年3月より、YouTube チャンネル 「ヒロシちゃんねる」 を開始。趣味であるソロキャンプを自ら撮影・編集した動画が人気を集め、チャンネル登録者は現在95.8万人 (2020年9月)。初のキャンプ本 「ヒロシのソロキャンプ~自分で見つけるキャンプの流儀~」 は、2020年8月の発売前に予約で重版が決定するなど、話題を集めている。

<エピソード>

ヒロシ緑の秘境へ 5月16日(金)24:00~

それは短すぎる花火のように 5月16日(金)24:30~

9月上旬のある日、神奈川県相模原市にやってきたヒロシ。立ち寄ったスーパーで夏の名残りのように売られていた花火を買ってキャンプ場へ向かう。濃い緑に囲まれた秘境のようなサイトを居場所に定め、おこした焚き火でトウモロコシを蒸し焼きにする。夏の盛りに2週間の入院生活を送ったヒロシにとって、それは駆け足で過ぎ去った夏に告げるさよなら。まるで短すぎる花火のように静かな哀愁に浸ったヒロシの一日を描く。

せせらぎのキャンプ場へ 5月23日(金)24:00~

夜を待ちきれなくて 5月23日(金)24:30~

埼玉県飯能市、入間川のほとりのキャンプ場にやってきたヒロシ。平日のためか他のお客の気配もないサイトで居場所を探すうち、河原の大きな岩を見つけて惚れ込んでしまう。さっそく岩を背にしてたき火を始めようとしたヒロシだったが、突然の雨に見舞われて思いがけない場所でキャンプをすることに。しかし、惚れた岩の傍でたき火をしたいヒロシの切なる想いはやがて、近くて遠い岩との距離を越えていく・・・。

いつか遊んだ裏山の森へ 5月23日(金)24:00~

秋は俺のテント越しに透けて 5月23日(金)24:30~

千葉県いすみ市のキャンプ場にやってきたヒロシ。広々としたフリーサイトには目もくれず裏山へとつづく道をのぼっていくと、わずかにひらけて秋の陽が射し込む場所を見つける。少年のころ茂みのなかで秘密基地を作って遊んだ遠い記憶が呼び起されたヒロシは、思い出をなぞるようにして藪のなかにこじんまりとした居場所をこしらえ焚火をはじめる・・・。秋風がやさしく肌を撫でるように、穏やかな時間が流れたぼっちキャンプの一日を描く。

■作品情報

「ヒロシのぼっちキャンプ Season4」

放送日時:5月16日(金)24:00

レギュラー:毎週(金)24:00<2話連続>

再放送:(日)22:00<2話連続>

出演:ヒロシ

CS初/30分/全26話/エンタメ

「鬼奴&RGの歌謡スナック想ひ出」

鬼奴とRGが来客ゲストの思い入れのある歌謡曲を一緒に歌って話して懐かしむ音楽バラエティ!

ここは、歌ネタに定評があるママ(椿鬼奴)とボーイ(レイザーラモンRG)が営む歌謡スナック。個性豊かなお客様(ゲスト)が訪れ、「歌いたい曲」にまつわるエピソードを語り、歌えると噂のお店。 爆笑エピソードからマニアックな音楽トークまで、思い入れの曲とともに、お客様の意外な一面が明かされる!お客様だけでなく、時にはママが、時にはママとボーイと3人で熱唱する場面も必見。今宵は、いったいどんなお客様が訪れるのか?「歌謡スナック想ひ出」開店いたします。

<出演者>

◆椿 鬼奴(つばき おにやっこ)

1972年生まれ、東京都出身。

ショートボブに鼻筋を強調した独特のメークを施し、セクシー漫談を披露する芸風でブレイク。ハスキーなボイスが特徴で、その声を生かしたものまねやカラオケも得意とする。

◆レイザーラモンRG(れいざーらもんあーるじー)

1974年生まれ、熊本県出身。

大学在学中に、レイザーラモンを結成。歌に乗せて、“あるある”を披露する歌ネタでブレイク。音楽好きが高じて藤井隆と椿鬼奴の3人で、音楽ユニットを組んでいる。

<エピソード>

#25 ゲスト:月亭方正 5月28日(水)24:00~

ゲストは月亭方正。歌唱曲「LOVE SONG」CHAGE&ASKA/「ガールズ ブラボー!」REBECCA/「すばらしい日々」UNICORN

■作品情報

「鬼奴&RGの歌謡スナック想ひ出」

放送日時:5月28日(水)24:00

レギュラー:毎週(水)20:00

再放送:(木)21:00

出演:

椿 鬼奴

レイザーラモンRG

30分/12話/エンタメ

「運命を賭けたギャンブラー」

大金を賭けたギャンブルの驚くべき実話と、全てを賭けて大勝負に挑む人々の物語!

大金を賭けたギャンブルの実態や、全てを賭けて一世一代の大勝負に挑む人々の驚きの実話が語られる。また、実際に起きた出来事をドラマで再現し、ギャンブルの世界の裏側に迫る。全てを賭けて未来を変えようとするギャンブラーの結末とは・・・。

<エピソード>

運命のルーレット 5月22日(木)23:00~

あるルーレットのディーラーが、懇意にしている顧客のために、不正を行う方法を編み出す。自信過剰なビリヤードプレーヤーは、銃を突きつけられて一触即発の事態に。さらに、大金を賭けたギャンブラーは、車の後部座席に450万ドルもの大金を乗せて、ラスベガスでカーチェイスを繰り広げる。今回のエピソードでは、ギャンブルの世界で本当に起こったスリル満点の出来事をたっぷりお届けする。

伝説のペテン師 5月29日(木)23:00~

目が不自由な男性が、トランプゲームで驚異的な能力を発揮し、大勝利を収めたものの、命を懸けた争いに巻き込まれる羽目に。伝説のペテン師は、カジノと警察を出し抜くための驚きの方法を考え出す。とある無謀なギャンブラーは、史上最も途方もない賭けに勝つため、外科手術を受けることに。今回のエピソードでご紹介する、ギャンブルの世界で本当に起こった驚きの体験談の数々をお見逃しなく!

■作品情報

「運命を賭けたギャンブラー」

放送日時:5月22日(木)23:00

レギュラー:毎週(木)23:00

再放送:(土)19:00

原題:Hustlers Gamblers Crooks

日本語字幕

日本初/60分/全6話/エンタメ

