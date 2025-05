視線をさらう、新たな“透明”のかたち - D1 MILANO「NYLON」ウォッチシリーズ、春を感じる鮮烈な新色登場

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)は、イタリア発のプレミアムウォッチブランド「D1 MILANO」より、人気シリーズ「NYLON(ナイロン)」の新色3型を2025年5月2日(金)に発売いたします。今季もまた、時計が“ファッションの一部”であることを再認識させてくれるプロダクトが完成しました。

今季の「NYLON」は、“透け感”を大胆にデザインへ落とし込んだ意欲作。中でも最大の注目は、あえて内部構造を見せた「透明ナイロン製ブレスレット」です。これまで隠されていたピン構造をデザインに昇華し、ミニマルなルックスにテクニカルなエッジをプラス。

軽やかな見た目と、肌と一体化するような装着感を両立しました。カラーは、春夏スタイルに抜け感を添える3色展開。澄んだ空を思わせる「リビエラ」、爽やかで柔らかな「ミント」、そして凛とした深みの「コバルト」。どの色も、シーズンムードを引き立てながらスタイリングに軽快なアクセントを加えてくれます。

文字盤は装飾を排したマット仕上げ。そこにブラックスチールの針が力強く走り、センターで静かに、しかし確かな存在感を放ちます。クリーンかつ大胆なこの一本は、ストリートにもモードにも映えるジェンダーレスな佇まいです。

D1 MILANOが提案するのは、“静かに主張する”存在感。

ナイロン素材の快適さと、緻密なディテール。

どちらも妥協しないこのモデルが、今シーズンの新しいスタンダードになる予感です。

NYLON

NYBJ03 - ナイロン / \33,000 (in tax)NYBJ04 - ミント / \33,000 (in tax)NYBJ05 - コバルト / \33,000 (in tax)



ケース径:39mm

ケース厚み:8.8mm

防水性能:5気圧防水

ムーブメント:TMI VJ21(日本製クォーツ)

ケース/バンド素材:ナイロン

風防素材:ミネラルガラス(ブルー無反射コーティング)



▼ 発売店舗

ビヨンクール名鉄百貨店

ビヨンクールキャッスル

エイチエムエスウォッチストア表参道

エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店



▼ お客様お問い合わせ先

ビヨンクール名鉄百貨店

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1 名鉄百貨店メンズ館1F

TEL:052-541-0051

H°M’S” WatchStore 公式オンラインストア

https://www.hms-watchstore.com/c/brand/d1milano