【楽天スーパーセール対策】 売上最大化の裏に潜む顧客対応リスクとは？今すぐ備えるべき4つのポイントセミナーを5月14日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2025年5月14日（水）に、ウェブセミナー「【楽天スーパーセール対策】 売上最大化の裏に潜む顧客対応リスクとは？今すぐ備えるべき4つのポイント」を、開催いたします。

お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0042/?utm_source=250430ma_prtimes_jisha&utm_medium=press■このような課題はありませんか？

ECサイトの運用において、新規・既存顧客獲得はEC事業者様の命題ですが、ECサイトを立ち上げたはいいものの、集客に苦戦していたり、売上向上のための具体策がわからないなどといったお悩みを持つ事業者様も多いのではないでしょうか？

■本セミナーで学べる事

本セミナーでは、多くの成功事例を持つマーケティングアソシエーション株式会社から、楽天スーパーセールで売り上げ・集客効果を最大化する手法を詳しく解説いたします！

■セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/217_1_36f4860c96036c81001e27486a27cbdb.jpg ]お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0042/?utm_source=250430ma_prtimes_jisha&utm_medium=press■開催概要

日時：2025年5月14日（水）14：00～14：30（13：55～入場開始）

開場：オンライン※zoomを使用

料金：無料

会社概要

マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター運営代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■ゲームサポート代行サービス：https://ma-inc.jp/game_support/

■ゲーム業界にPlusな情報をお届けするメディア「Game Appli Info」：https://ma-inc.jp/game_support/game_appli_info/