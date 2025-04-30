俳優ナ・イヌ、横浜で4月に開催のファンミーティングをテレビ初独占放送！CSホームドラマチャンネル
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詳しい放送日は後日発表！ :
https://www.homedrama-ch.com/special/nainwoo
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ジンクスの恋人
「ジンクスの恋人」あらすじはこちら :
https://www.homedrama-ch.com/series/17548
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哲仁王后～俺がクイーン！？～
「哲仁王后」あらすじはこちら :
https://www.homedrama-ch.com/series/17670
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2025 NA INWOO FANMEETING「Spring, Where Love Begins」
CSホームドラマチャンネルで2025年７月テレビ初独占放送！
2025年4月30日/パシフィコ横浜 国立大ホール
[出演] ナ・イヌ
[司会] 古家正亨
俳優ナ・イヌが2025年4月30日に横浜で開催したファンミーティングの模様をお届け。
2013年のデビュー以来、ドラマ「哲仁王后～俺がクイーン！？～」「王女ピョンガン 月が浮かぶ川」「ジンクスの恋人」「私の夫と結婚して」など数々の話題作に出演し、高い演技力を見せてきた俳優ナ・イヌ。今回のファンミーティングは公式ファンクラブ開設1周年を記念して、ナ・イヌが約1年ぶりにファンと特別な時間を過ごすために開催。ナ・イヌと過ごす楽しいひと時を心ゆくまでお楽しみください。
詳しい放送日は後日発表！ :
https://www.homedrama-ch.com/special/nainwoo
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ナ・イヌの出演ドラマも放送！
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ジンクスの恋人
[出演] ソヒョン、ナ・イヌ
毎週(月)後2:00～ほか ※2話連続
「ジンクスの恋人」あらすじはこちら :
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哲仁王后～俺がクイーン！？～
[出演] シン・ヘソン、キム・ジョンヒョン、チェ・ジニョク、ナ・イヌ
5月4日(日)後0:30から全20話を一挙放送！
※スカパー！なら第1・2話無料放送
「哲仁王后」あらすじはこちら :
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