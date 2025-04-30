俳優ナ・イヌ、横浜で4月に開催のファンミーティングをテレビ初独占放送！CSホームドラマチャンネル

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松竹ブロードキャスティング株式会社

(C)HANADA COMPANY

2025 NA INWOO FANMEETING「Spring, Where Love Begins」


CSホームドラマチャンネルで2025年７月テレビ初独占放送！



2025年4月30日/パシフィコ横浜 国立大ホール


[出演] ナ・イヌ


[司会] 古家正亨



俳優ナ・イヌが2025年4月30日に横浜で開催したファンミーティングの模様をお届け。


2013年のデビュー以来、ドラマ「哲仁王后～俺がクイーン！？～」「王女ピョンガン 月が浮かぶ川」「ジンクスの恋人」「私の夫と結婚して」など数々の話題作に出演し、高い演技力を見せてきた俳優ナ・イヌ。今回のファンミーティングは公式ファンクラブ開設1周年を記念して、ナ・イヌが約1年ぶりにファンと特別な時間を過ごすために開催。ナ・イヌと過ごす楽しいひと時を心ゆくまでお楽しみください。



詳しい放送日は後日発表！ :
https://www.homedrama-ch.com/special/nainwoo
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ナ・イヌの出演ドラマも放送！




(C) 2022 Victory Contents Co., Ltd.
ジンクスの恋人

[出演] ソヒョン、ナ・イヌ


毎週(月)後2:00～ほか ※2話連続





「ジンクスの恋人」あらすじはこちら :
https://www.homedrama-ch.com/series/17548




(C) STUDIO DRAGON CORPORATION
哲仁王后～俺がクイーン！？～

[出演] シン・ヘソン、キム・ジョンヒョン、チェ・ジニョク、ナ・イヌ



5月4日(日)後0:30から全20話を一挙放送！


※スカパー！なら第1・2話無料放送





「哲仁王后」あらすじはこちら :
https://www.homedrama-ch.com/series/17670


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