「ハローキティ」と「タイニーチャム」のペアデザインなど、大人気サンリオキャラクターズといつもいっしょのお友だちをフィーチャーした限定アイテムを5月下旬より新発売【サンキューマート】

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」は、株式会社サンリオの「ハローキティ」や「シナモロール」など大人気7キャラクターとそのお友だちをフィーチャーしたコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で5月下旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、5月1日(木)12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ:https://thankyoumart.jp/blogs/news/sanrio-characters-otomodachi(https://thankyoumart.jp/blogs/news/sanrio-characters-otomodachi)

『サンリオキャラクターズ』より「いつもいっしょのお友だち」デザインの限定アイテムが登場します。

「いつもいっしょのお友だち」シリーズは、人気キャラクターたちが、彼らの大切なお友だちや相棒とペアになった愛らしいシリーズで、キャラクター同士の絆や友情を表現しています。

今回はふわふわ巾着やダイカットポーチなど学生生活にピッタリのアイテムから、大人世代でもさり気なく使用できるエコバッグや洗濯ネットなど幅広いラインナップで展開します。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 :2025年5月1日(木)12:00~

■販売場所 :公式オンラインショップ

■予約受付ページ:https://thankyoumart.jp/collections/itsumoissho

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日:2025年5月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 :サンキューマート各店舗(https://thankyoumart.jp/pages/shop-list)

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・キャラクター同士の絆が感じられる! 全72アイテムのラインナップ

「ハローキティ」:大好きなキティの真似をしてリボンを付けている、タイニーチャムとのペアデザイン

「シナモロール」:弟のような存在、みるくとのペアデザイン

「クロミ」:自身の子分である、バクとのペアデザイン

「ハンギョドン」:仲良しのタコのお友だち、さゆりとのペアデザイン

「ポチャッコ」:ひよこのお友だち、ピヨとのペアデザイン

「バッドばつ丸」:男のコの親友、グッドはな丸とのペアデザイン

「けろけろけろっぴ」:ドーナツ池のお天気をあてる事ができる女のコ、てるてるとのペアデザイン

■商品ラインナップ

全商品390円(税込429円)※一部アイテムはよりどり2点で390円(税込429円)

■ピックアップ商品

◆ダイカットポーチ、洗濯ネット2P、フレークステッカー/各390円(税込429円)

ダイカットポーチは手触りの良いふわふわ素材が特徴で、「ハローキティ」や「マイメロディ」の立体的なリボンや「けろけろけろっぴ」の飛び出した”目”にも注目して欲しいアイテムです。

サイズ違いの2Pセットがお得な洗濯ネットや、レトロかわいいフレークステッカーも登場します。

◆ふわふわ巾着、ティッシュポーチ/各390円(税込429円)

ふわふわ巾着は立体的なフェイスデザインがキュートなアイテムです。

通学や通勤時に便利なポケットサイズのティッシュポーチも全7デザインで展開します。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L657576

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト:https://thankyoumart.jp/

