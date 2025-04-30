アニメ「ブルーロック」オーロラ缶バッジ4個セットの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてアニメ「ブルーロック」の新商品を受注開始いたしました。
▼オーロラ缶バッジ4個セット
潔＆凛＆烏＆蜂楽/凪＆千切＆玲王＆氷織/冴＆愛空＆閃堂＆士道
■4個入り1セット
■サイズ：約φ56mm
■素材：スチール合金製、PET等
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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