【ウルトラコンパクト】手のひらサイズのカラビナスタンド付きコンパクトハンディファン「iFan Pico(アイファン ピコ)」が新発売。
暮らしを豊かにする心地よいデザイン家電・インテリア雑貨を提案するエレス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沼尾 隆）は、カラビナスタンド付きのパワフルコンパクトハンディファン「iFan Pico(アイファン ピコ)」を新たに発売します。
[ iFan Pico ] - コンパクトサイズのカラビナスタンド付きハンディファン
●手のひらサイズのカラビナスタンド付きハンディファン
ウルトラコンパクトながら弱・中・強の３段階で風量調節が可能なパワフルハンディファン
iFan Pico(アイファン ピコ)は、約13.5ｃｍの手のひらサイズのウルトラコンパクトなハンディファン。シンプルなデザインのボディに合わせて、機能を絞り込んだ使いやすさが特徴です。
さらに、携帯に便利なカラビナ付きで、夏のお出かけ時にも大活躍。カラビナはスタンドにもなるのでデスクファンとしても使用でき、どこでも涼しく快適に過ごせます。
ウルトラコンパクトながらパワフルな風量のハンディファン
コンパクトでスタイリッシュなデザインのiFan Pico(アイファン ピコ)。
約93gと軽量なので、持ち運びにもとても便利です。
カラビナスタンドを使えば自立し、デスクワークのお供にも
スタンドにもなるカラビナ付きで、外出時だけでなく、読書・勉強・仕事中のデスク周りでも涼しく過ごせるデスクファンとしても活躍します。
小さなバッグにもすっぽり収まるコンパクトファン
風量は３段階から選べます
●爽やかな３色のバリエーション
男女問わずつかえる爽やかな３カラー
カラーはアイボリー、ミント、グレーの3色展開。
耐久性に優れた金属製のカラビナも本体ボディカラーと同色で、スタイリッシュな印象を与えます。
iFan Pico(アイファン ピコ)
税込 1,408円
製品仕様
型番 ： IF-PC25
入力 ： DC 5V 1000 mA（USB充電式）
充電電池 ： リチウムイオン蓄電池 3.7V 1200 mAh 4.44Wh
充電時間 ： 約2時間 ※1
連続使用時間 ： 約1.5～5.5時間 ※2
外形寸法 ： 約50×38.5×135mm
本体重量 ： 約93ｇ
材質 ： ABS （本体）、PP（羽根）、亜鉛合金（カラビナ）
付属品 ： 充電用USBケーブル
製造国 ： 中国
※1 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。
※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。
※ 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
商品ページ：https://www.elaice.jp/products02/ifan-pico-25/
【エレス株式会社】
本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
代表者 ：代表取締役 沼尾 隆
設立 ：1977年8月
電話番号：03-6809-0320（代表）
URL ：http://www.elaice.jp/
事業内容：家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの自社製品の開発や輸入販売