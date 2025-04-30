CXOコミュニティ事業にて運営する完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」メンバー向け新サービスとしてベンチャー界と国や自治体をつなぐ「エアトリ政策提言サロン」のサービス提供を開始

株式会社エアトリ

IT の力で、エアトリ旅行事業、IT オフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fi レンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX 事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全19事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、子会社の株式会社エアトリCXOサロン（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢野光児）らが、CXOコミュニティ事業として運営する、完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」メンバー向け新サービスとして、ベンチャー界と国や自治体をつなぐ「エアトリ政策提言サロン」のサービス提供を開始しましたことをお知らせいたします。

■「エアトリCXOサロン」 新サービス

2025年4月8日に、「エアトリCXOサロン」メンバー向けの新サービスとして「エアトリ上場企業サロン」、「エアトリIPO・M&A・資金調達サロン」、「エアトリ証券会社・監査法人サロン」の立ち上げに関して公表させていただきました。

今回、「エアトリCXOサロン」メンバーの更なる成長を支援するために、新たにベンチャー界と国や自治体をつなぐ「エアトリ政策提言サロン」のサービス提供を開始いたします。

■「エアトリ政策提言サロン」とは

国や自治体と「エアトリCXOサロン」メンバーをつなぐネットワークです。交流会や意見交換の場を提供し、現場の課題と提言を国政・地域政策に直接届けることを目的としております。社会変革を担う次世代リーダーたちが、政策形成プロセスに主体的に参画する新たな仕組みを構築いたします。

日本経済を牽引するスタートアップ・ベンチャー企業にとって、政策や制度設計は事業成長に直結する重要要素でありながら、現場の声が政策決定プロセスに反映される機会は極めて限られております。また、国や自治体においても、急速に変化するテクノロジーや社会課題に即応するためには、民間の現場知との連携が不可欠となっております。

「エアトリ政策提言サロン」は、こうした両者のギャップを埋め、実効性ある政策提言を実現するために「エアトリCXOサロン」メンバーのために発足いたしました。

今後、国会議員、自治体首長、地方議員、行政関係者、政策有識者の皆様と幅広く連携を進めてまいります。

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。

今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社エアトリ】

本 社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F

社 名：株式会エアトリ

代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮

資本金：1,789,619千円（払込資本3,906,385千円）

ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/

【エアトリ公式SNS】

Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp

Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr

X（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr

【当社事業別会社・サービスサイト】

１.エアトリ旅行事業

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/

エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/

２.ITオフショア開発事業

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/

EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/

ITオフショア開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/

生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/

３.訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業

株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/

訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/

Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/

訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en

４.メディア事業

株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/

メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/lifeinnovation/

メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/

メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/

メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/

メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/

メディア「by them」：https://by-them.com/

５.投資事業（エアトリCVC）

投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/

６.地方創生事業

株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/

地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/

パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/

勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/

７.クラウド事業

株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/

クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/

かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/

くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/

ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/

クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/

ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/

わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/

かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/

クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/

人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/

CANCEL PAY：https://www.cancel-pay.jp/

Oshiharai.com：https://www.oshiharai.com/

スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/

８.マッチングプラットフォーム事業

株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/

マッチングプラットフォーム事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/

マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』

：https://growth-service.jp/job-design/for-business/

マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp

化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp

９.CXOコミュニティ事業

CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community

１０.HRコンサルティング事業

株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/

HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/

急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/

中高生に向けた社会人によるキャリア教育支援事業「KnockLearn」：https://knocklearn.com/

高校生向け実践型オンラインプログラム「KnockLearn DIVE」：https://dive.knocklearn.com/

１１.航空会社総代理店事業

航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/

１２.レンタカー事業

レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/

沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/

１３.法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力）

株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/

法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/

クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/

デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/

送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/

１４.人材ソリューション事業（投資先にて注力）

株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/

人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/

１５.クリエイティブソリューション＆DX事業（投資先にて注力）

ノースショア株式会社：https://www.north-s.co.jp/

クリエイティブソリューション＆DX事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/

映像・動画制作サービス「クリショア for 発注者」：https://match.creshore.jp/

カット表かんたん作成クラウド「カットウヒョー」：https://lp.cut-panther.com/

１６.AIロボット事業（投資先にて注力）

ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/

AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/

１７.ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力）

ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/

ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/

１８.外貨自動両替機事業（投資先にて注力）

株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/

外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/

１９.町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力）

株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/

町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/

【当社IRサイト】

https://www.airtrip.co.jp/ir/