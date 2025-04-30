「Key To Combat」日本本格上陸！ 革新ディスプレイ技術で業界に新風

KTC科技日本株式会社

2024年8月、ディスプレイ業界に新たな風が吹き込みました。KTCが日本市場に正式参入し、高品質で革新的なディスプレイ製品の提供を開始したのです。そして2025年4月、中国で30年の豊富な経験を誇るKTCは、新ブランド「Key To Combat」を掲げ、新たなブランドロゴを導入。日本市場における新戦略を本格始動させました。業界関係者から「成長最速のディスプレイブランド」と評される同社は、驚異的なスピードで業界の構造変革を推進しています。

TVC Link：https://www.youtube.com/watch?v=FbSSrohnzWk(https://www.youtube.com/watch?v=FbSSrohnzWk)

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27インチ180Hz対応のフラッグシップモデル「H27T22C」は、プロ級の画質性能でeスポーツからデザイン作業まで幅広いユーザーから支持を集め、Amazonのベストセラーランキングを席巻中。「日本市場攻略の鍵」と呼ぶにふさわしい1台です。

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▼ 多様なニーズに対応する全方位製品ラインナップ

「技術革新はユーザーが戦場で勝利する鍵である」という理念のもと、多分野をカバーする革新的な製品を開発：

eスポーツの王者G27P6S：240Hz WQHD OLEDの究極画質で競技用ビジュアルの新基準を定義

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没入型超広角曲面H34S18S：34インチ1500Rゴールドカーブで多次元視界を実現

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クリエイティブツールM27P6/M27T6：白色MiniLED技術で色彩の限界を突破

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モバイルオフィス革命A32Q7 Pro：4Kモバイルスクリーンで生産性シーンを再構築、家庭で様々な隠れた使い方を解禁し、在宅生活を楽しく！

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▼ 2024年製品ラインアップ拡大続く

MegPadシリーズ新製品（A27Q7/A25Q5）、32インチOLEDフラッグシップG32P5、ポータブルプロジェクション機器、Fire TVエコシステム製品など、全方位デジタルエクスペリエンスを提供予定。ど

▼ 世界的な技術力の証

深セン・恵州のスマート産業パーク（従業員6,000名）を拠点に、ViewSonicやサムスンとのOEM協力で培った技術を結集。1,000名の開発チームが日夜研究開発に取り組んでいます。1995年の創業以来、「量産品質×技術革新」の両輪で市場をリードしてきました。

「戦場を制する者は、まずディスプレイを制す」

eスポーツからクリエイティブワーク、ビジネスからエンターテインメントまで、Key To Combatの革新的なディスプレイ技術が、日本のユーザーに新たな体験をお約束します。

各製品の詳細はリンク先でご確認ください。今後も続々と新製品が登場予定です！

メディア連絡先

会社名: 本社: 深圳KTC科技有限公司/日本事業部: KTC科技日本株式会社

Amazonストア：https://bit.ly/400YTWC

担当者：Kitty

Eメール: marketing@ktc.cn

アフターサービスセンター：support@ktcplay.com

SNS

X：https://x.com/ktc_jp_gaming

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YouTube：https://www.youtube.com/@KTC-Japan