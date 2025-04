GUCCI LIDO デイジー・エドガー=ジョーンズ、アリオシャ・シュナイダー、デヴィッド・ジョンソンを起用した新たな広告キャンペーン

株式会社ケリングジャパンCourtesy of Gucci

グッチは、夏に向けて新たな広告キャンペーン「Gucci Lido(グッチ リド)」を発表いたします。本キャンペーンは、時がゆるやかに流れ、色彩が深みを増し、日常の喧騒が静けさと可能性に満ちた時間へと変わっていく、そんな季節をたたえるものです。リゾート地として名高いイタリアの海岸線に点在する「Lido(リド)」と呼ばれるビーチクラブからインスピレーションを得て、陽光や潮風、そしてふとした瞬間が織りなす夏のバカンスの詩情を、静かな美しさで描き出します。

Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

フォトグラファーのジム・ゴールドバーグは、シネマティックな視点で夏を捉え、スナップショットのように自然体の写真と自筆の言葉を交えながら、独自のビジュアルストーリーを紡ぎます。デイジー・エドガー=ジョーンズ、アリオシャ・シュナイダー、デヴィッド・ジョンソンが登場するそのストーリーは、地中海の海岸から、静けさに包まれたヴィラの庭園、そして穏やかな海辺へと舞台が流れるように移り変わっていきます。そこには台本はなく、ただゆったりとした時間の流れがあるだけ。友人の到着、笑い声、穏やかなボートクルーズ、岩肌に優しく打ち寄せる波のリズム - それぞれの瞬間は余韻を残しながら記憶へと刻まれ、季節が過ぎ去ったあとも何度でも心によみがえるような、忘れがたい物語となります。

Courtesy of GucciCourtesy of Gucci

本キャンペーンのムービーは国際的に活躍する映像ディレクター・ユニットであるRubberband.が手がけました。動きと感情が吹き込まれたそれぞれのシーンで、しなやかなシルエット、鮮やかな色彩、軽やかな素材が、流れるように過ぎゆく夏の感覚を表現します。

今シーズン、グッチはシグネチャーバッグを夏らしい素材で再解釈しました。ラフィアやウィッカー、クロシェといったナチュラル素材で仕立てられた〔グッチ ソフトビット〕、〔GGマーモント〕、〔グッチ バンブー 1947〕バッグが、解放的な気分とリラックスした雰囲気をまとって登場します。

ブランド創設者グッチオ・グッチの愛称にちなんだ名前を持つ新作ローファー〔ジジ〕は、スエードで仕立てられ足元にナチュラルな洗練をもたらし、アクセサリーやスニーカーには海の青を思わせる色彩が施され、ビッグサイズのトートバッグや〔グッチ リウェブ〕スニーカーを美しく彩ります。ウェアでは、軽やかなコットン素材やGGパターンのデニム、そしてアイコニックなフローラ パターンを採用し、洗練されたリラックススタイルを提案します。さらに、太陽の輝きに映える新作のグッチ アイウェアやインターロッキングG ジュエリーがサマールックに洗練されたアクセントを添えます。

#GucciLido

キャンペーン動画はこちら(https://youtu.be/lnJxRp3gG-g)



広告キャンペーン クレジット

Artistic Director: Riccardo Zanola

Directors: Rubberband. - Jason Sondock & Simon Davis

Photographer: Jim Goldberg

Stylist: Virginie Benarroch

Make Up Daisy Edgar-Jones: Jo Baker

Make Up Aliocha Schneider, David Jonsson: Christelle Cocquet

Hair: Lukas Tralmer

Talents: Aliocha Schneider, Daisy Edgar-Jones, David Jonsson

音楽

"Long Yoshimatsu, Takashi 'And Birds Are Still …, Op. 72'

Performed By Manchester Camerata - Orchestra & Fujioka, Sachio - Conductor

(C) Chandos Music Limited World Excluding Japan, Japan Arts For Japan Only

Licensed Courtesy Of Chandos Records

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。ブランド創設100周年を経て、グッチはCEOステファノ・カンティーノの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.comをご覧ください。