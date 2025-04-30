【埼玉県】「企業誘致Soul-Saitama戦略」の成果と新たな「埼玉県企業誘致戦略」について

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埼玉県

知事会見はこちらからご覧ください


https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20250430.html



　埼玉県は、県内産業の振興と雇用の創出、税収の確保を目的とした「企業誘致Soul-Saitama戦略」を令和4年4月から展開してきました。このほど、最終年度である


令和6年度が終了し、3年間の成果を取りまとめました。


　令和7年4月からは、新たに「埼玉県企業誘致戦略」を定めさらに推進していきます。




● 「企業誘致 Soul-Saitama 戦略」の成果

1 実施期間

令和4年4月～令和7年3月


2 実績

立地件数166件（目標：150件）


3 立地施設別内訳


4 経済効果（計画ベース）

投資総額　約3,843億円


新規雇用　4,047人


5 主な立地企業


● 新たな戦略「埼玉県企業誘致戦略」について

1 目的

「地域と立地企業の共生」「地域経済の活性化」「雇用の確保・促進」


2 基本理念

「ワンストップ」「クイック」「オーダーメイド」の堅持


3 戦術
- 持続可能な地域経済に寄与する企業の誘致
- 成長産業の立地を促進する「企業誘致埼玉スタイル」の展開

4 実施期間

令和7年度から（年限を定めずフレキシブルに戦略見直し）


5 数値目標（年間）

立地件数　50件


企業訪問件数　2,000件


6 概要・本文
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-629-ba83b36972e04ba602fcb092f83c1328.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d104306-629-479dca4a47a3f87d25884f76fe28726f.pdf

【参考】

○平成17年1月以降の企業誘致の成果
1 「企業誘致大作戦」で企業誘致を本格化してからの累計立地件数

1,398件（期間：20年3か月）


2 立地施設別内訳


3 経済効果（計画ベース）

投資総額　約2兆4,082億円


新規雇用　42,615人



【問い合わせ先】


　産業労働部 企業立地課 企業誘致担当


　直通 048-830-3748


　E-mail: a3900-02@pref.saitama.lg.jp