【埼玉県】「企業誘致Soul-Saitama戦略」の成果と新たな「埼玉県企業誘致戦略」について
埼玉県
2 実績
3 立地施設別内訳
4 経済効果（計画ベース）
5 主な立地企業
2 基本理念
3 戦術
- 持続可能な地域経済に寄与する企業の誘致
- 成長産業の立地を促進する「企業誘致埼玉スタイル」の展開
4 実施期間
5 数値目標（年間）
6 概要・本文
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-629-ba83b36972e04ba602fcb092f83c1328.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d104306-629-479dca4a47a3f87d25884f76fe28726f.pdf
1 「企業誘致大作戦」で企業誘致を本格化してからの累計立地件数
2 立地施設別内訳
3 経済効果（計画ベース）
知事会見はこちらからご覧ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20250430.html
埼玉県は、県内産業の振興と雇用の創出、税収の確保を目的とした「企業誘致Soul-Saitama戦略」を令和4年4月から展開してきました。このほど、最終年度である
令和6年度が終了し、3年間の成果を取りまとめました。
令和7年4月からは、新たに「埼玉県企業誘致戦略」を定めさらに推進していきます。
● 「企業誘致 Soul-Saitama 戦略」の成果1 実施期間
令和4年4月～令和7年3月
2 実績
立地件数166件（目標：150件）
3 立地施設別内訳
4 経済効果（計画ベース）
投資総額 約3,843億円
新規雇用 4,047人
5 主な立地企業
● 新たな戦略「埼玉県企業誘致戦略」について1 目的
「地域と立地企業の共生」「地域経済の活性化」「雇用の確保・促進」
2 基本理念
「ワンストップ」「クイック」「オーダーメイド」の堅持
3 戦術
- 持続可能な地域経済に寄与する企業の誘致
- 成長産業の立地を促進する「企業誘致埼玉スタイル」の展開
4 実施期間
令和7年度から（年限を定めずフレキシブルに戦略見直し）
5 数値目標（年間）
立地件数 50件
企業訪問件数 2,000件
6 概要・本文
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-629-ba83b36972e04ba602fcb092f83c1328.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d104306-629-479dca4a47a3f87d25884f76fe28726f.pdf
【参考】○平成17年1月以降の企業誘致の成果
1 「企業誘致大作戦」で企業誘致を本格化してからの累計立地件数
1,398件（期間：20年3か月）
2 立地施設別内訳
3 経済効果（計画ベース）
投資総額 約2兆4,082億円
新規雇用 42,615人
【問い合わせ先】
産業労働部 企業立地課 企業誘致担当
直通 048-830-3748
E-mail: a3900-02@pref.saitama.lg.jp