医療情報誌 月刊『集中』2025年5月号 巻頭インタビュー 山岨 達也・東京逓信病院 病院長／集中OPINION 内田 信一・東京科学大学 理事（医療担当・CMO）他

集中出版株式会社▲月刊『集中』５月号巻頭インタビュー

山岨 達也 東京逓信病院 病院長

医療連携で地域包括医療の充実を図る ～急性期からレスパイトケア迄、幅広く展開～

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2505_KantoInterview.pdf

Art in Hospital

徳島大学病院 美と医の融合が生み出す癒やしの場

第86回「日本の医療の未来を考える会」リポート

医療ニーズの変化と医師の働き方改革が将来の病院経営に及ぼす影響とは

高橋 泰 国際医療福祉大学大学院 医療福祉経営専攻 医療経営管理分野 教授

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2505_MirainoKai_86.pdf

集中OPINION

内田 信一

東京科学大学 理事(医療担当・CMO)

医学博士 大学院医歯学総合研究科 腎臓内科学分野 教授

世界レベルの研究で社会に貢献を日本初「医工」大学統合が目指す

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2505_ShuchuOPINION.pdf

CONTENTS政治

・「トランプ関税」は「ペリー来航」に匹敵する国難か

・座礁した年金改革

・連合・芳野会長の再選は固い？

・厚労省ウォッチング 岐路に立つジェネリック産業 終わり無き消耗戦

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2505_kw205.pdf

・厚労省人事ウォッチング 厚労省の失策が影響する次期事務次官レース

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2505_kjw91.pdf

・政界サーチ トランプの厄災がもたらすもの

経済

・不動産市況に空き家問題、インバウンドが救いの神に

社会

・博物館法を改正しクラウドファンディングの活用を

・未確認情報

米国債売却の禁じ手を口にする政治家はいるか?

異物混入は店舗オペレーションに変化をもたらすか？

連載

・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士

・医師が患者になって見えた事

坪井 潤一 陸前高田市国民健康保険広田診療所 所長／下

塚崎 朝子 ジャーナリスト

・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表

・Our recommendation CYCLE by Mauro Colagreco／中満

・「日本の医療」を展望する世界目線

真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師

・私の海外留学見聞録

五條 理志 京都府立医科大学 人工臓器・心臓移植再生医学

・患者のキモチ 医師のココロ

香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長

・立木冬麗の「星の運勢診断」

・ブックレビュー

・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト

医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。

【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末

【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/

【集中出版グループについて】

集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師544人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf

University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

日本オフィス：

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