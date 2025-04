“エースホテル京都のアフタヌーンティーを外に持ち出そう”平野 紗季子監修「ピクニックティー by エースホテル京都」2025年5月1日（木）スタート

UDホスピタリティマネジメント株式会社 エースホテル京都(C) Shinsuke Matsukawa

エースホテル京都(所在地:京都市中京区、総支配人:池内志帆)は、バターサンドブランド「(NO) RAISIN SANDWICH(ノーレーズンサンドイッチ)」を手がけるエッセイスト・フードディレクター ・平野紗季子氏監修のもと、アフタヌーンティーを気軽に持ち運んで楽しめる新提案「ピクニックティー」を5月1日(木)より提供いたします。

“アフタヌーンティーを持ち出して、屋外でも味わう”という自由な発想から生まれたこのセットは、専用にデザインされたオリジナルトートバッグに、以下のアイテムを詰め込んだ、エースホテル京都ならではの遊び心と美意識が詰まったひと箱です。



京都ならではの素材や旬の野菜を活かした、小ぶりで7色のサンドイッチセイボリーサンドイッチ(全7種) に、京都の名店「Kew」とのコラボレーションで生まれた、ここだけの季節限定ドーナツ。通年フレーバーの「スタンプタウンコーヒークリーム」をと月替わりのフレーバーをご用意します。また、ノーレーズンサンドイッチからは、京都老舗「一保堂茶舗」の抹茶・ほうじ茶を贅沢に使用した、京都限定のバターサンド2種類に、スイーツとの相性を考えて生まれた、オリジナルドリンクもセットを提供します。



トートバッグのイラストは、CDジャケットや書籍挿画など多方面で活躍するイラストレーター・ancco(あんこ)氏が担当。2024年にエースホテル京都の「アーティスト・イン・レジデンス」プログラムに参加したことをきっかけに生まれた縁から、本コラボレーションが実現しました。

ホテルの客室、公園のベンチ、旅先の自然の中でも――

「ピクニックティー」は、エースホテル京都3階のメインダイニング「KŌSA(コウサ)」をはじめ、どこでも自分らしいティータイムを演出できる新しいアフタヌーンティー体験。日常にそっと寄り添い、小さなときめきを添えてくれる“お菓子な存在”になることを願ってお届けします。

■THE PICNIC TEA by Ace Hotel Kyoto|ピクニックティー by エースホテル京都

セイボリーサンドイッチ by Ace Hotel Kyoto

小ぶりでカラフルなサンドイッチは、京都ならではの食材や旬の野菜をぎゅっと詰め込んだ全8種。

(C) Shinsuke Matsukawa |セイボリーサンドイッチ by Ace Hotel Kyoto

・しば漬け卵サンド

京都の伝統漬物「しば漬け」と、平飼い鶏の卵でつくるコクのある卵サンド。

・鰤とライム

香ばしく炙った鰤をほぐし、フレッシュライムの爽やかな香りとともに。

・キャロットラぺ

シードルビネガーとグレープシードオイルで仕上げた、シンプルかつ深みのあるキャロットラぺ。

・自家製京都ポーク

4時間半かけて丁寧に火入れした京都産ポークに、シャキッとしたフレッシュサラダを添えて。

・インカのめざめポテト

濃厚な甘みが特徴のインカのめざめとマスカルポーネチーズの相性が際立つ一品。

・自家製京都産チキンハム

やさしい味わいの京都産チキンハムに、福井の若狭梅ソースを添えて。

・きゅうりサンド

素材の味をストレートに味わう、伝統的な塩きゅうりだけの潔いサンドイッチ。

季節のスペシャルドーナツ by 「Kew」

京都の名店「Kew」より、エースホテル京都限定フレーバーのスペシャルドーナツが登場。オーナーである大木健太さん・真奈美さんが幾度も試作を重ねて完成させた、出来たての季節限定ドーナツを2種類お楽しみいただけます。

(C) Shinsuke Matsukawa|左:スタンプタウンコーヒークリーム 右:オレンジバタースコッチ

・スタンプタウンコーヒークリーム(通年)

スタンプタウン・コーヒー・ロースターズのグアテマラ シングルオリジンを使用。カルダモン香る生地に、香ばしいアーモンドスナップをトッピングした、エースホテル京都のシグネチャードーナツ。

・オレンジバタースコッチ|5月

バタースコッチカスタードにフレッシュオレンジを添えた、甘さと爽やかさが調和した至福のフレーバー。



・パイナップルミルクティー|6月

アールグレイ香るクリームに、英国菓子「イートンメス」から着想を得たメレンゲをトッピング。パイナップルのジューシーさが重なり合う夢のメドレー。



・レモンカスタード|7月

自家製レモンカードを加えたカスタードクリームに、セミドライレモン入りの生地で軽やかな味わいに仕上げた、夏にぴったりの爽やかドーナツ。

KYOTO KYOTO ノーレーズンサンドイッチ

ピクニックティーのディレクターである平野紗季子さんが代表を務める「ノーレーズンサンドイッチ」から、京都フレーバーのバターサンドが登場。京都の老舗「一保堂茶舗」の上質な抹茶とほうじ茶をふんだんに使用し、どこからかじっても、おいでやすな気分に。

(C) Shinsuke Matsukawa|左:ほうじ茶レーズンサンド 右:抹茶あんサンド

・抹茶あんサンド

抹茶バタークリームに、抹茶ガナッシュを絞り、抹茶の風味でうっとりする世界の中に、「トラヤあんスタンド」の黒糖あんペースト、求肥のもちもち、紀州原農園の樹上完熟レモンで作ったレモンコンフィがキラキラと輝きます。



・ほうじ茶レーズンサンド

ブランドのシグネチャーであるレーズンサンドに、ほうじ茶ミルクジャムを絞り、サブレにもたっぷりとほうじ茶を練り込みました。ほうじ茶の香ばしさとレーズンのジューシーなコントラストが眩しい。

ペアリングティー by Ace Hotel Kyoto



・抹茶とパッションフルーツ

抹茶のほろ苦さパッションフルーツに、パッションフルーツの甘酸っぱさと香りを重ねた一杯。抹茶とトロピカルフルーツの意外な相性に、鮮やかな緑が目にも楽しいドリンクです。



・ジャスミン茶と洋梨

華やかな洋梨の甘みと、ジャスミンティーの清らかな香りが織りなす、癒しの味わい。ドーナツとの相性も抜群な、爽やかで軽やかなペアリングティーです。

THE PICNIC TEA by Ace Hotel Kyoto|ピクニックティー by エースホテル京都

提供開始日:2025年5月1日(木)

事前予約: https://www.tablecheck.com/ja/shops/event-acehotel-kyoto-pickup/reserve

提供価格:「ピクニックティー by エースホテル京都」 トートバッグ付き:10,000円(サ・税込)

*ピクニックティー by エースホテル京都 単品価格:6,000円(サ・税込) トートバッグ単品価格:4,000 (税込)

■ピクニックティー付宿泊プラン

(C) Shinsuke Matsukawa(C) Shinsuke Matsukawa(C) Shinsuke Matsukawa

価格:「ピクニックティー by Ace Hotel Kyoto」*特別料金:8,000円(税込)+ 宿泊料金

※ピクニックティーの料金はお一人様あたりの価格となります。

アフタヌーンティーを気軽に持ち運んで楽しめる新提案「ピクニックティー」を5月1日(木)より3ヵ月期間限定で提供。ロビーギャラリー展示アーティストancco氏のオリジナルトートバッグに、小ぶりで7色のサンドイッチセイボリーサンドイッチ、京都の名店「Kew」の季節限定ドーナツ、平野紗季子氏手がける京都限定のバターサンド2種類、そしてスイーツとの相性がいいオリジナルドリンク2本をセット。エースホテル京都らしい遊び心いっぱい。「ピクニックティー」は、エースホテル京都3階のメインダイニング「KŌSA(コウサ)」でのイートインも可能。どこでも自分らしいティータイムを演出できます。ホテルの客室はもちろん、チェックイン前の京都歩きに、チェックアウト後の新幹線の中で旅の余韻を楽しむのもよし。小さなときめきを添えてくれる“お菓子な存在”になることを願って。お得な宿泊プランには、トートバック付ピクニックティーをセットにして販売。チェックイン時にフロントにてピクニックティーのご希望時間をお知らせ下さい。

(C) Shinsuke Matsukawa(C) Shinsuke Matsukawa(C) Shinsuke Matsukawa

■監修 平野紗季子さんのコメント

Ace Hotel Kyotoらしいティータイム。それは、「自由で、とびきりスペシャルであること」だと考えました。 風と光の眩しい河原へ行ってピクニックティーをしてもいい。すべすべとしたホテルのベッドで、クリームドーナツを頬張ってもいい。おうちに持ち帰って、のんびり静かにサンドイッチを楽しんでもいい。旅の終わりの新幹線で、最後のパーティをしてもいい。京都の新しい手土産として、誰かにプレゼントしてもいい。



どこへでも連れて行けて、いつだってお茶ができる。そんな、型にとらわれないAce Hotel Kyotoらしいお茶の時間が、anccoさんによる”京都テイスト”なイラストレーションのトートバッグの中に、ぎゅっと閉じ込められています。



トートには、京都の名店<kew>さんと一緒に作り上げたスペシャルなクリームドーナツに、京都の老舗<一保堂茶舗>さんの抹茶やほうじ茶をふんだんに使用したACE HOTELのための限定「ノーレーズンサンドイッチ」、京都の食材を活かしたカラフルで小ぶりなサンドイッチと、ティータイムに美しい余韻をもたらすペアリングティーがセットされています。



こんなにも、おいしさと夢の詰まったバッグが未だかつて存在したでしょうか。Ace Hotel Kyotoさんとだからこそ生み出せた、新しくてスペシャルな「ピクニックティー」を通して、みなさまに幸せなお茶の時間をお届けできますように。

平野 紗季子|SAKIKO HIRANO

エッセイスト・フードディレクター。小学生の頃から食日記をつけ続け、大学在学中に日々の食生活を綴ったブログが話題となり文筆活動をスタート。2024年8月現在は執筆に加え、ラジオ/Podcast番組「味な副音声」のパーソナリティ、菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」の代表を務めるなど、活動は多岐に渡る。

Instagram: https://www.instagram.com/sakikohirano/?hl=ja

▼「味な副音声」最新エピソードは、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Musicにてお聴きいただけます。

https://x.gd/c2jAX

<ホテル概要>

1999年アメリカのシアトルで若いクリエイター集団によってスタートして以来、現在全世界に10店舗をホテルを展開。アートや音楽を軸に、クリエイティビティあふれるインテリアデザインや、広く開かれたロビースペースの活用などで、旅行者だけでなくコミュニティと結びついたそれまでになかった形のホテルとして日本でも注目を浴びてきたホテル。エースホテル京都は初のアジア及び日本出店となる。エースホテル京都は、著名建築家・隈研吾氏、長年のパートナーであるコミューンデザインとのコラボレーションにより、「East Meets West(イースト ミーツ ウエスト)」というコンセプトのもとデザインされた。日本とアメリカ西海岸のアーティストや職人によるクラフト、自然、地域の素材、カスタムアートなど「美的哲学、アイデアと伝統」がバランスよく融合された、新しい感覚の空間・アート作品を、宴会場、客室だけでなく館内のいたる所に配置する。

外観ロビーエリアフロントデスク

そのほか、エースホテルのリテールショップと専用アートギャラリーを含むインスピレーション溢れるロビー、受賞歴のあるパートナーシェフ、ウェス・アヴィラ、ケイティ・コール、マーク・ヴェトリ率いる3つの個性的なレストラン、ホワイトオーク材を使用した広々としたグリッドや庭園の中庭を見渡せる全面ガラス張りの壁など、細部にまでこだわったフレキシブルなイベントスペース、日本初のスタンプタウン・コーヒー・ロースターズのカフェ、緑豊かな中庭など、エースホテル京都は、地元の人々や観光客に友情、発見、文化交流の場を提供する。