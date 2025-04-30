レアル・ソシエダジャパンツアー2025開催 7月25日に横浜ＦＣと対戦
株式会社ヤスダグループ(本社：東京都港区、代表：安田慶祐)は、「レアル・ソシエダ ジャパンツアー2025」において、7月25日（金）にニッパツ三ツ沢球技場で親善試合「レアル・ソシエダ vs 横浜ＦＣ」を開催することを決定しました。
スペインのバスク州サン・セバスティアン市を本拠地とするレアル・ソシエダ（Real Sociedad)は、1909年に創設された歴史あるクラブです。スペイン1部リーグ（ラ・リーガ)に在籍し、過去にはリーグ戦を2度、カップ戦を2度制しています。選手育成に定評があり、多くの下部組織出身選手がトップチームで活躍することでも知られています。2022年からは、日本代表の久保建英選手が所属しています。
なお、レアル・ソシエダジャパンツアー2025では、7月21日（月・祝）にＶ・ファーレン長崎との対戦が決定しています。
＜大会概要＞
大会名称：レアル・ソシエダジャパンツアー2025
英表記： Real Sociedad Japan Tour 2025
「レアル・ソシエダ vs Ｖ・ファーレン長崎」試合概要
対戦カード：レアル・ソシエダ vs Ｖ・ファーレン長崎
試合日時：7月21日(月・祝) 19:00キックオフ予定
試合会場：長崎スタジアムシティ PEACE STADIUM Connected by SoftBank (長崎市幸町6-7-1)
主催：一般社団法人長崎県サッカー協会、株式会社Ｖ・ファーレン長崎、株式会社ヤスダグループ
主管：株式会社Ｖ・ファーレン長崎、株式会社ヤスダグループ
企画：株式会社ヤスダグループ
チケット販売スケジュール
・4月30日(水) 12:00～
V・ファーレン長崎2025シーズンシート(17試合シーズンシート含む)所有者および、ファンクラブ（V-LOVERS）先行販売
・5月9日(金) 18:00～
オフィシャルサイト先行販売
・5月26日(月)18:00～
ticket board先行販売
「レアル・ソシエダ vs 横浜ＦＣ」試合概要
対戦カード：レアル・ソシエダ vs 横浜ＦＣ
試合日時：7月25日（金） 19:00キックオフ予定
試合会場：ニッパツ三ツ沢球技場（横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1）
主催： 一般社団法人神奈川県サッカー協会、株式会社横浜フリエスポーツクラブ、株式会社ヤスダグループ
主管：株式会社横浜フリエスポーツクラブ、株式会社ヤスダグループ
企画：株式会社ヤスダグループ
チケット販売スケジュール
・5月3日(土) 12:00～
横浜ＦＣ会員先行販売
・5月12日(月) 12:00～
横浜ＦＣオフィシャルサイト先行販売
・5月26日(月)18:00～
ticket board先行販売
※いずれの試合も、一般販売（先着）については、後日お知らせします。
※席種・価格について
https://realsociedadjapantour.tickebo.jp/
＜チケットの購入について＞
本試合のチケットは一般販売を除き、すべてticket boardで取り扱いを行います。ticket boardの会員登録（無料）を行ったうえで、チケットのご購入をお願いします。すでにticket boardの会員登録がお済みの場合は、再度会員登録をする必要はございません。
新規会員登録はこちら
https://ticket.tickebo.jp/register/terms.html
ご購入はこちら
https://ticket.tickebo.jp/
※一般販売開始前は、その他プレイガイドやコンビニエンスストアでの販売は行いません。あらかじめ、ご了承ください。
＜レアル・ソシエダ ジャパンツアー2025 公式サイト>
https://realsociedadjapantour.tickebo.jp/
＜レアル・ソシエダ ジャパンツアー2025 事務局 問合せ先＞
https://rsociedad-japantoursupport.tickebo.jp/