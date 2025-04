A BATHING APE(R)︎がatmosconに出展 三者の節目を祝う” SUPERSTAR”を披露

株式会社 ノーウェア

「A BATHING APE(R)(ア ベイシング エイプ(R)、以下BAPE(R))」は2025年4月、東京を代表するスニーカーとカルチャーの祭典「atmoscon(アトモスコン)」に出展し、「atmos」「adidas Originals」とのトリプルコラボレーションによる最新スニーカー「adidas Originals “SUPERSTAR VINTAGE” BAPE(R)︎ atmos」を初披露しました。

日本国内限定で発売されるこの特別モデルは、各ブランドのアニバーサリーイヤーを記念した象徴的な一足です。

同モデルは、BAPE(R)の象徴であるベイプカモの型押しに、atmosのシグネチャーである蓄光スネークプリント“G-SNK”を組み合わせたスペシャルエディション。アッパーの右側面には“STA”のロゴ、左側面にはスリーストライプスが配され、3ブランドのロゴをあしらったインソールや、特別仕様のデュブレなど、三者の強固な結びつきを象徴するデザインに仕上げられています。

atmosconのBAPE(R)︎とadidas Originalsの協業ブースでは、この最新モデルの発表にあたり、ブース自体もシューズボックスを模した特別仕様に。スリーストライプスを配した青と白の印象的なグラフィックと立体的な演出が施され、イベント来場者のフォトスポットとしても高い人気を集めました。

さらに、BAPE(R)︎とadidas Originalsがこれまで手がけてきたアーカイブモデルも展示され、両ブランドが築いてきたカルチャーの歩みとその進化を体感できる空間として、会場を大いに賑わせました。

adidas Originalsとの協業ブースとは別に、BAPE(R)︎単独による特設ブースも登場しました。2000年の誕生以来、ストリートシーンの象徴として支持され続けるオリジナルスニーカー「BAPE STA(TM)︎」の25周年を祝し、過去から最新作までの多彩なモデルを展示。会場では、最新モデルの販売も行われ、実際に手に取って購入できる貴重な機会として、多くの来場者の関心を集めました。

大胆なカラーブロックや唯一無二のシルエットで、時代ごとのトレンドを牽引してきたBAPE STA(TM)︎の進化を体感できるこのブースは、終始多くの来場者で賑わい、ブランドの存在感を改めて印象づける場となりました。

2025年は、BAPE STA(TM)︎とatmosが誕生25周年、adidas OriginalsのSUPERSTARが55周年を迎える節目の年。 共にストリートカルチャーを牽引してきたBAPE(R)とadidasによる初のトリプルコラボレーションモデルは、まさにアニバーサリーを祝うにふさわしい特別な一足となりました。

本モデルは、5月3日(土)よりA BATHING APE(R)︎正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて発売開始。

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram: @bape_japan

Facebook: @BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL

LINE: @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.