『リネージュ2』ゴールデンウイークは狩り三昧！3サービスで経験値ブーストイベント開催！エヴァサービスではガーディアン育成に集中できる「ワイルドグラウンド」開催！

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年4月30日(水)に各種サービスでのイベントの開催をお知らせします。

■【エヴァサービス】「ワイルドグラウンド」

【開催期間】

2025年4月30日(水) 定期メンテナンス時 ~ 2025年5月14日(水) 定期メンテナンス前

【概要】

期間中、レベル80以上のキャラクターでパーティを組んで入場可能な専用ダンジョン「ビーストファーム」が登場するイベント「ワイルドグラウンド」を開催します。ダンジョン内のモンスターを討伐することで、ガーディアン成長アイテムの入手が可能です。

また、「L2ストア」で提供中の「経験値ブーストルーン(50%)」などを利用するとレベル80までキャラクターを育てることが可能です。イベントに参加して成長アイテムを手に入れて、狩りに役立つ「ガーディアン」を育成しましょう。

≪イベント「ワイルドグラウンド」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2eva/wg2504

※本イベントはエヴァサービスのみの開催となります。ライブサービス/クラシックサービス/アデンサービスでの開催はございません。

■【ライブサービス】「大天使の祝福」

【開催期間】

2025年4月30日(水) 定期メンテナンス時 ~ 2025年5月14日(水) 定期メンテナンス前

【概要】

期間中、キャラクターの成長を支援するイベント「大天使の祝福」を開催します。アデン大陸のフィールド上で狩りを行う際に獲得できる経験値やスキルポイントの獲得量が通常よりも上昇するバフを得ることができ、効率的なレベルアップが可能です。詳細はイベントお知らせをご確認ください。

≪イベント「大天使の祝福」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2/250430blessing

※本イベントはライブサービスのみの開催となります。エヴァサービス/クラシックサービス/アデンサービスでの開催はございません。

■【クラシックサービス】「アインハザードの支援」

【開催期間】

2025年4月30日(水) 定期メンテナンス時 ~ 2025年5月14日(水) 定期メンテナンス前

【概要】

期間中、キャラクターの成長を支援するイベント「アインハザードの支援」を開催します。フィールドで狩りを行う際に獲得できる経験値やスキルポイントが通常時より増加するほか、アイテムドロップ、獲得アデナがアップする強化魔法もあり、狩り活動を強力にサポートします。

≪イベント「アインハザードの支援」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2classic/250430support

※本イベントはクラシックサービスのみの開催となります。エヴァサービス/ライブサービス/アデンサービスでの開催はございません。

■【アデンサービス】「Spring Hunters」

【開催期間】

2025年4月30日(水) 定期メンテナンス時 ~ 2025年5月14日(水) 定期メンテナンス前

【概要】

期間中、キャラクターの成長を支援するイベント「Spring Hunters」を開催します。フィールドで狩りを行う際に獲得できる経験値やスキルポイントが通常時より増加するほか、アイテムドロップ、獲得アデナがアップする強化魔法そして、位置共有費用やEXP復旧費用なども割引され、狩り活動を強力にサポートします。

≪イベント「Spring Hunters」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2aden/Sh250430

※本イベントはアデンサービスのみの開催となります。エヴァサービス/ライブサービス/クラシックサービスでの開催はございません。

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

