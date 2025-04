アクセンチュア、Google CloudとSalesforceのAIを活用して、企業の成長と顧客体験向上を支援

アクセンチュア株式会社

アクセンチュア(NYSE: ACN)は、Google CloudのGeminiモデルとSalesforceのAgentforceの統合を強化し、生成AIソリューションやエージェントを構築・拡張するための新たな機能、アクセラレータ、およびトレーニングを発表しました。

アクセンチュアは、Google CloudとSalesforce両社の主要な変革パートナーです。顧客企業は今回発表したパッケージアクセラレータを活用することで、業務フローや顧客体験にAIエージェントを組み込み、迅速に再構築することでビジネス成長につなげることが可能になります。

特定の業界および業務向けに開発されたアクセラレータは、アクセンチュアの業界知識や、データおよびAIエンジニアリングに関する広範なスキル、さらにアクセンチュアとGoogle Cloudが共同で運用する「生成AIセンターオブエクセレンス(https://newsroom.accenture.com/news/2023/accenture-and-google-cloud-launch-joint-generative-ai-center-of-excellence-to-help-enterprises-harness-the-value-of-generative-ai)」や「アクセンチュアとセールスフォースによる生成AI拠点(https://newsroom.accenture.jp/jp/news/2023/release-20230531)」で蓄積した広範な知見を基に開発されました。本アクセラレータは、リアルタイムデータから得た洞察から運用効率を特定し、より堅牢でインテリジェントなAI駆動型プロセスを実現します。これにより顧客企業は、よりパーソナライズされた効果的な顧客体験をこれまで以上に迅速に提供できます。

アクセンチュアのチーフAIオフィサーであるラン・グアン(Lan Guan)は次のように述べています。「アクセンチュアは、広範なエコシステムおよび業界に関する知見を、AIエンジニアリングスキルやGoogle CloudおよびSalesforceと創出した集合的なイノベーションと組み合わせることで、顧客企業へ優れた価値を提供します。この新たなアクセラレータサービスは、GoogleやSalesforceと生み出した知的資産を結集しており、AIエージェントの次のフロンティアにおいて生産性や成長を新たなレベルに引き上げると確信しています」

企業は顧客ケア等の分野で、アクセンチュアのアクセラレータを活用して、新たなサービスを既存のシステムやプロセスに素早く組み込むことが出来ます。SalesforceのAgentforceとGoogle Geminiのマルチモーダル機能を組み合わせることで、動画、文字、音声など顧客が好む方法で、より積極的でパーソナライズされた効率的な顧客体験を提供し、顧客ケアを刷新できます。また、予測型の問題解決、状況に応じたナレッジベースの提案、個別化されたオファーも実現します。さらに、多言語でのAIアシスト、顧客対応記録の自動化、感情分析も可能です。顧客とのやり取りは、音声、会話型AIチャットボット、オムニチャネルの編成、自動フォローアップを通じて管理され、さらに効率化を図ることができます。

例えばヘルスケア業界では、アクセンチュアのヘルスドキュメント AIアクセラレータを使用することで、患者ケアの個別化とサービスの最適化が可能になります。このアクセラレータは、Google CloudのMedLMモデルとVertex AIを使用しており、ケア提供者は、SalesforceのAgentforceを介して、画像や検査結果などさまざまな情報源から作成した医療データを参照し、迅速で個別化されたシームレスな患者体験を提供出来ます。

Google Cloud Global Partner Organization 担当プレジデントのKevin Ichhpurani氏は次のように述べています。「顧客企業は、AIに最適化された安全なGoogle Cloudのインフラストラクチャ上で、 Salesforceの特に重要なアプリケーションの多くを利用できます。アクセンチュアとのパートナーシップを通じて、顧客企業はAIエージェント、Geminiモデル、Vertex AI、BigQueryを含むGoogle Cloudの全ての製品群を活用したSalesforceのサービスをより効果的に利用できます」

Salesforce Global Strategic Customers & PartnersのPresidentを務めるジム・スティール氏(Jim Steele)は次のように述べています。「Salesforceのオープンで拡張性に優れたプラットフォームは、お客様が自社のアプリケーションやLLMモデルを自由に選択し、柔軟に活用できる環境を提供します。今回、Googleとのパートナーシップ強化により、お客様は当社のエージェンティックAIプラットフォームであるAgentforce上でAIエージェントを構築し、Geminiのマルチモーダル機能を活用して、より複雑なタスクにも対応できるようになります。さらに、アクセンチュアの提供するアクセラレータによって、これらの先進的な機能を世界中のお客様がより簡単に活用できるようになります」

Google CloudとSalesforceの技術トレーニングおよび学習サービスは、リスキリングおよびスキルアップに向けた包括的なプラットフォーム「アクセンチュア LearnVantage(ラーンバンテージ)」を通じて提供されます。ラーンバンテージは、対象者のスキルの習熟状況を可視化・判断し、顧客に最適化された学習コンテンツを提供するほか、業界をリードするテクノロジー関連の認定資格にも対応します。

*Google Cloud、Gemini、Vertex AIおよびBigQueryは、Google LLCの商標です。

アクセンチュアについて

アクセンチュアは、世界有数のプロフェッショナル サービス企業です。アクセンチュアは、世界をリードするさまざまな企業や行政機関などの組織の中核にデジタル技術を実装することで、組織運営を最適化し、収益を拡大させ、また市民サービスの向上にも貢献するなど、お客様に対して目に見える成果を圧倒的な規模とスピードで創出しています。 アクセンチュアでは、優れた才能でイノベーションを主導するおよそ801,000人の社員が120カ国以上のお客様に対してサービスを提供しています。 また、テクノロジーが変革の成否を分ける時代において、世界中のエコシステム・パートナーとの緊密な連携を図りつつ、クラウド、データ、AIおよび業界ごとの比類のなき知見、専門知識や、グローバル規模のデリバリー能力を最適に組み合わせてお客様の変革を支えています。アクセンチュアは、ストラテジー&コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズ、インダストリーX、ソングの領域をまたぐ、幅広いサービス、ソリューションやアセットを活用して成果につなげています。アクセンチュアでは、成功を分かち合う文化や、360度でお客様の価値創造を図ることで、長期にわたる信頼関係を構築しています。またアクセンチュアは、お客様、社員、株主、パートナー企業、社会へ提供している360度での価値創造を、自らの成功の指標としています。

アクセンチュアの詳細は http://www.accenture.com/us-en を、

アクセンチュア株式会社の詳細は http://www.accenture.com/jp-ja をご覧ください。

Copyright (C) 2025 Accenture. All rights reserved. Accenture and its logo are trademarks of Accenture.