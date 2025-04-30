グローバルにおけるクラウド型ERP×AIの最先端事情と日本での展望についてイベントを開催しました

ARK CONSULTING株式会社

2025年4月16日（水）、SAPジャパン株式会社、ARK Systems株式会社（ARK CONSULTING株式会社 80％、HAND INTERNATIONAL PTE. LTD 20%の出資子会社）、ハンドジャパン株式会社は、クラウド型ERPおよびAI活用をテーマとした共催セミナー「グローバルにおけるクラウド型ERP×AIの最先端事情と日本での展望」 をSAPジャパン株式会社にて開催いたしました。

◆イベント概要

SAP社のSAP S/4HANA(R) Cloud Public Editionのグローバルでの最新SAP Methodology（導入方法論）の講演や、日本国内での事例紹介を皮切りに、ハンド社独自の導入方法論の紹介とお客様事例をメインに講演頂きました。ARK Technology社によるERPを支える生成AIソリューションの紹介など、導入方法論とAIの多角的な知見を提供する内容となりました。

基調講演には、早稲田大学大学院経営管理研究科 教授 長谷川 博和氏をお招きし、中堅企業のDX・AI活用戦略「グローバルビジネスの進展」についてご講演いただきました。

◆SAP S/4HANA Cloud Public Editionの導入方法論とは

SAP S/4HANA Cloud Public Editionでは、SaaS特有の「Fit-to-Standard」という考え方に基づいて導入を進めます。

さらに、業界ごとの“標準的な業務プロセス”を最大限に活用し、自社業務をそれに沿わせることで、効率的かつ短期間での導入を実現します。

これにより、余計なアドオンを減らし、短期間・低コストで導入することができます。導入プロセスでは、まず標準機能でどこまで対応できるかを確認し、足りない部分だけを最小限で調整します。SAPの推奨する進め方に沿って、段階的に設定やテストを行いながら、本稼働を目指します。

※SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

◆導入をご検討の方へ

複雑化・高度化する経営環境において、業務プロセスの標準化と柔軟な対応力は、持続的な成長を実現するための重要な要素です。SAP S/4HANA Cloud Public Editionは、業務の可視化・効率化を支えるとともに、変化に強い経営基盤を構築できるクラウドERPソリューションです。グローバルで培われた業務標準を活用しながら、迅速な導入と継続的な業務改革を可能にします。

本セミナーにご関心をお持ちの方、またSAP S/4HANA Cloud Public Editionの導入をご検討の方は、ぜひ下記の問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

◆会社概要

ARK Systems株式会社

代表取締役 木村 元紀

所在地：東京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会館テラス

設立年月日：2025年1月23日

事業内容：システム開発、IT製品販売とソリューション提供

URL：https://ark-systems.co.jp/

ARK CONSULTING株式会社

代表取締役社長 程 碰蒞

所在地：東京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会館テラス

設立年月日：2019年5月16日

内容：ITコンサルティング、およびITプロダクト開発

URL：https://www.arkconsulting.co.jp/

ハンドジャパン株式会社

代表取締役社長 國枝 誠

所在地：東京都中央区京橋1-2-5 京橋TDビル7階

設立年月日：2007年8月17日

事業内容：ITコンサルティング、ERPコンサルティング、設計・開発・導入・運用保守など

URL：https://hand-japan.co.jp/

ARK Technology株式会社

代表取締役 木村 元紀

所在地：東京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会館テラス

設立年月日：2024年10月21日

事業内容：AIコンサルティング、生成AI開発

URL： https://arktechnology.co.jp/(https://arktechnology.co.jp/)

◆お問い合わせメールアドレス

お気軽に以下メールアドレスよりご連絡ください。

ark.marketing@arkconsulting.co.jp