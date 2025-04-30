¹ÔÎó¤Î½ÐÍè¤ë¿Íµ¤Å¹¡¡¡ÖÆùÌä²°Ä¾±Ä¡¡¾ÆÆù»³²Ï¡×¡¡¤¬¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¡ª
¾ÆÆù»³²Ï¡¡ÊÝÃ«Å¹
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Å¹Æâ¡¡¡Ê¾ÆÆù»³²Ï¡¡ÊÝÃ«Å¹¡Ë
¡Ú³µÍ×¡Û
¢£Å¹ÊÞÌ¾¡§¾ÆÆù»³²Ï ÊÝÃ«Å¹
¢£¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00
¢£½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»ÔÅìÄ®3-5-4 ÈæÎ±´Ö¥Ó¥ë 1F¡ÊÀ¾ÉðÃÓÂÞÀþ ÊÝÃ«±Ø ÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§042-439-8929
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü17¡§00～23¡§00¡¢ ÅÚÆü½Ë16¡§00～23¡§00¡Ê12·î31Æü～2025Ç¯1·î2Æü¤ÏµÙ¶È¡Ë
¢£¾ÆÆù»³²ÏHP¡§https://yakiniku.sunfreshmeat.jp/
¡¡¡¡¡¡
¡Ô ¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¡Õ
¾ÆÆù»³²Ï¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ö¹ñ»º¥«¥ë¥Ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¾³Û¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ850±ß ¢ª ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ425±ß
¤È¤í¤±¤ë»é¤Î»Ý¤ß¤È½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¹ñ»º¥«¥ë¥Ó¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
¢£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ßー¥È¡¡³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ßー¥È
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¼¯ÉÍ»°ÃúÌÜ3ÈÖ17¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÍÁÒÂçÊå
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿©Æù¤Î²·¤·¡¢²Ã¹©ÈÎÇä¶ÈÌ³ °û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä
HP¡§ https://www.sunfreshmeat.jp/
¢£¤Þ¤óÊ¡HD¡¡³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¤Þ¤óÊ¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®3-7-15 VORT½©ÍÕ¸¶VII 5³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ÃÒ¼£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿©¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
HP¡§https://manpuku-hd.jp