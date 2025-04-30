【5/17】千葉北総の”農ある暮らし”を体感。「家庭菜園ツアー」参加者募集中！【千葉県香取市】
香取市
香取市北部に流れる利根川と、広大な田園風景
家庭菜園ツアーについて
- 対象者家庭菜園をしながら生活したい方香取市をはじめとした地方への移住を考えている方農業に関わる生活に興味がある方
- 費用無料（注釈）香取市までの交通費は自己負担となります。
- 開催日令和7年5月17日（土曜日）
- スケジュール正午 佐原町並み交流館（千葉県香取市佐原イ1903-1）集合、オリエンテーション
午後 1時 家庭菜園（2件）・田んぼ（1件）・市民農園（道の駅くりもと）
午後 4時25分 佐原駅解散
- 募集人数先着8名程度
- 留意点実施後のアンケート、インタビュー、写真撮影（及び写真使用許可）にご協力ください。
- パンフレット家庭菜園ツアーパンフレット(https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/kateisaien_r6-1.files/kateisaien.pdf)
～ 担当者コメント～
香取市 企画政策課
詳細を見る :
https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/kateisaien_r6-1.html
https://prtimes.jp/a/?f=d132436-30-f3b62b2048d54cb469b11ab57dac8ac0.pdf
香取市は、大小さまざまな魅力あふれる生産者が農業を営み、豊富な農作物が魅力的な地域です。そんな香取市ですが、地方への移住をお考えの方からは「家庭菜園レベルで農業に触れてみたい」というご相談を、数多くお受けしています。そこで、香取市で家庭菜園を営んでいる家々や市民農園を回り、"農ある暮らし"をイメージしていただく、「家庭菜園ツアー」を実施します。
香取市は肥沃な関東ローム層と、温暖な気候に恵まれ、様々な野菜や果樹が年間通して栽培できる土地です。地方移住して家庭菜園を楽しみたい方には最適な土地といえるのではないでしょうか。
香取市北部に流れる利根川と、広大な田園風景
家庭菜園ツアーについて
家庭菜園や田園を実際に見学し、楽しんでいる地元の方と直接お話しすることができます。また、香取市の地域おこし協力隊がアテンドし、香取市での家庭菜園や二拠点居住にご興味を持たれた方には継続サポートいたします。
ぜひご参加お待ちしております。
- 対象者家庭菜園をしながら生活したい方香取市をはじめとした地方への移住を考えている方農業に関わる生活に興味がある方
- 費用無料（注釈）香取市までの交通費は自己負担となります。
- 開催日令和7年5月17日（土曜日）
- スケジュール正午 佐原町並み交流館（千葉県香取市佐原イ1903-1）集合、オリエンテーション
午後 1時 家庭菜園（2件）・田んぼ（1件）・市民農園（道の駅くりもと）
午後 4時25分 佐原駅解散
- 募集人数先着8名程度
- 留意点実施後のアンケート、インタビュー、写真撮影（及び写真使用許可）にご協力ください。
- パンフレット家庭菜園ツアーパンフレット(https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/kateisaien_r6-1.files/kateisaien.pdf)
おためし農家体験ツアー（通年募集型）
本企画とは別に、参加者の希望に応じて、視察する農家さんの業態をオーダーメイドで設定する「農家体験ツアー（随時募集型）」も実施しています。
詳細はこちら（香取市HP）(https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/nouka_tour.html)
～ 担当者コメント～
普段入ることのない個人のお宅の家庭菜園を見学し、実際にお話しを聞く貴重な機会です。畑だけでなく田んぼもあります。ぜひご参加ください。
【お問い合わせ】
香取市地域おこし協力隊移住定住担当
E-mail iju-teiju-katori@googlegroups.com
香取市 企画政策課
TEL：0478-50-1206
詳細を見る :
https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/kateisaien_r6-1.html
https://prtimes.jp/a/?f=d132436-30-f3b62b2048d54cb469b11ab57dac8ac0.pdf