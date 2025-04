『Save The Ocean』──ハワイの海に誓った想いと未来へめぐるデザイン、BLANC COCO Inc.のビジョン

株式会社BLANC COCO人の手からこぼれたものが、今も海で漂っています。ーPhoto courtesy of Iruka Hawaii LLC■自然と人がめぐる循環をめざして。ーBLANC COCOのデザイン原点

株式会社BLANC COCO(ブランココ)は、自然から受け取ったインスピレーションをもとに、

プロダクトやグラフィックデザインを中心とした商品づくりを行っています。

私たちは、自然から生み出されたデザインが、また自然を作り出すような循環を目指しています。

この想いを象徴する環境ビジョンが、『Save The Ocean』です。

ハワイの海をはじめとする自然に触れ、私たちは、人から人へ、そして自然へとめぐる「循環」を意識したものづくりを目指してきました。簡単な道のりではありませんが、大量消費を前提としない、心に残るデザインやモノづくりを追求しています。環境への配慮を「特別な取り組み」としてではなく、日常のデザイン活動のなかに、自然に、当たり前のものとして溶け込ませていきたい。

この理念を大切に、スモールステップで自然と寄り添う活動を続けてきました。 BLANC COCOは、この原点を受け継ぎながら、これからも歩んでいきます。

"Save The Ocean" Symbol





■西海岸の海と自然が、循環のビジョンをさらに確信へ

現在、BLANC COCOはアメリカ・ロサンゼルスにも拠点を置き、西海岸の海や自然とふれあいながら、日々デザインに向き合っています。ハワイで出会った「自然と共存するデザイン」という気づきは、いまも私たちのものづくりの根幹に息づいています。

そしてロサンゼルスの広大な自然の中で、その気づきがより確かな確信となりました。

自然と循環を意識したデザインは、これからの時代にこそ、必要な価値観だと考えています。

ビニールごみが、イルカの体に絡まっています。ーPhoto courtesy of Iruka Hawaii LLC首に巻かれているのは、海に捨てられたプラスチックです。ーPhoto courtesy of Iruka Hawaii LLC

■Save The Ocean ―未来へつなぐ、私たちの約束

2018年にハワイで心に決めた想いを、Earth Monthの締めくくりにあたる今、新たな誓いとして胸に刻み、自然と共に未来へつなぐデザインを育んでいきます。

―Blanc coco(R)️創業者Yu Toyokawaの想い

『Save the Ocean』の想いは、法人設立よりも前、 一人のデザイナーとしての小さな気づきから始まりました。 ものづくりに携わるなかで、私はいつも考えていました。 どうしたら、無駄な生産を減らせるだろうか。 どうしたら、自然と寄り添うデザインができるだろうか、と。 答えを探し続ける日々のなか、ハワイで過ごした時間が、私に大きな気づきをもたらしました。 日本ではあまり報道されない、イルカやウミガメにプラスチックが絡みつく映像を目にしたとき、 私は改めて、自然が静かに傷ついている現実を知りました。 そして、ハワイの地で、 これからのデザイン活動はもっと自然と人とがめぐる循環の中にあるものをつくろう。 そう、心に静かに誓いました。 『Save the Ocean』は、こうした想いから生まれたビジョンです。

Yu Toyokawa at the shore, Hawaii, April 2018

【会社概要】

社 名:株式会社BLANC COCO(BLANC COCO Inc.)

所在地:東京都、米ロサンゼルス

代表取締役:豊川 裕子

事 業:自社ブランド事業、企画デザイン事業、デザインコンサル事業

Three symbols, sharing one vision for the ocean.

【イルカ写真提供】

Iruka Hawaii LLC | イルカ大学

野生のイルカと出会うツアーなどのご詳細は公式サイトへ

- https://www.iruka.com

- sales@iruka.com

- Photo courtesy of Iruka Hawaii LLC

