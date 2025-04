『マーベル・フューチャーファイト』マーベル・スタジオの「サンダーボルツ*」にインスパイアされたアップデートを実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、モバイルアクションRPG『マーベル・フューチャーファイト』において、4月29日(火)に、マーベル・スタジオの「サンダーボルツ*」にインスパイアされた最新のゲームアップデートを実施いたしました。プレイヤーは、新ヒーローやイベント、キャラクターのTierアップグレードなどを体験することができます。また、サービス開始10周年を記念した記念コンテンツも公開し、10周年記念特別報酬もお楽しみ頂けます。

本アップデートより、新たなヒーローとして「U.S.エージェント」が追加されました。あわせて、マーベル・スタジオの映画『サンダーボルツ*』にインスパイアされた「エレーナ・ベロワ」、「レッド・ガーディアン」、「セントリー」の新ユニフォームも登場しています。

「エレーナ・ベロワ」と「レッド・ガーディアン」は、アルティメットスキルが使用可能となるTier-3まで、さらにストライカースキルが開放されるTier-4までクラスアップが可能になりました。また、「ノヴァ(リチャード・ライダー)」や「フィラ・ヴェル」をはじめとした一部のヒーローには、潜在能力の覚醒と超越が追加されています。

他にも、ミッション型のインタラクティブイベント「タイムラインクエスト」が登場し、プレイヤーは新しいストーリーを体験することができます。さらに、PvPモード「チームバトルアリーナ」も新たに開放され、5つのチームに分かれて対戦が行われます。このモードでは、1ラウンドにつき各チームは1試合のみ参加可能で、先に3勝したチームが勝者となります。勝利したチームは、それ以降の試合には参加できないという独自のルールも導入されています。

また、『マーベル・フューチャーファイト』のサービス開始10周年を記念したアニバーサリーイベントも本日より開催されます。このイベントに参加することで、10,000個のクリスタルやTier-4ヒーロー:獲得チケット、ユニフォームチケット、1,000万ゴールドなど、豪華な報酬を無償で受け取ることができます。

加えて、今回のアップデートではプレイ環境をより快適にする新機能も多数追加されています。

そのほかにも、新しいバフシステムの導入やミッション報酬の増加、インベントリ容量の拡張、オートプログレス機能の強化など、多くの改善が行われ、すべてのプレイヤーがより快適にゲームを楽しめる内容となっています。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。

・公式フォーラム:4月29日(火)アップデート詳細のご案内

https://forum.netmarble.com/futurefight_jp/view/1236/1512201

< 以上が、リリース情報となります >

◆『マーベル・フューチャーファイト』とは◆

『マーベル・フューチャーファイト』は、「アイアンマン」、「キャプテン・アメリカ」、「ソー」など、100種類を超えるマーベルのスーパーヒーロー達でチームを組み合わせ、「ロキ」、「ウルトロン」、「サノス」などのヴィランと対決する超大作アクションRPGです。華麗なアクションとグラフィック、しっかりと描かれたストーリーが人気を集めています。これまでに、全世界で1億7,000万人以上のユーザーがプレイし、2025年4月に10周年を迎えました。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/marvel-future-fight/id955705796

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.mherosgb

・公式サイト

http://www.marvelfuturefight.com/ja

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/futurefight_jp

◆マーベル・フューチャーファイトについて◆

[ タイトル ] MARVEL Future Fight(マーベル・フューチャーファイト)

[ ジャンル ] アクションRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Monster Inc.

[ 対応端末 ] Android ver.5.1以降 / iOS ver.12.0以降

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

◆マーベルについて◆

マーベルは、85年にわたりポップカルチャーを形成してきた象徴的なキャラクターとストーリーの比類なきライブラリーに基づいて構築された、世界で最も著名なエンターテインメントブランドの1つです。マーベルブランドは、映画、テレビ、出版、ライセンシング、ゲーム、ライブイベント、デジタルメディアなど、エンターテインメント全般に及んでいます。

詳しい情報は、 https://www.marvel.com をご覧ください。(C)2023 MARVEL

◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)2025 MARVEL (C)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. 2025 All Rights reserved.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。