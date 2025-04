「ひつじのショーン」30周年公式アンバサダー‟ショーンバサダー”に中村倫也さんが就任！「ファン歴10年以上」と熱い意気込みも発表！

株式会社東北新社

株式会社東北新社(本社:東京都港区)がライセンスを所有する、イギリス発クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」は、今年でキャラクター誕生30周年を迎えます。これを記念し、この度、俳優の中村倫也さんが「ひつじのショーン」30周年公式アンバサダー、‟ショーンバサダー“に就任しました。

5月16日(金)から東京・渋谷で開催予定の『ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット』のナビゲーターをはじめ、今後も様々な企画を通して、記念すべき1年を一緒に盛り上げていただきます。

■「ひつじのショーン」の30周年を一緒にお祝い!中村倫也さんが30周年公式アンバサダーに就任!

2025年でキャラクター誕生30周年を迎える「ひつじのショーン」をお祝いすべく、「ひつじのショーン」30周年公式アンバサダー、‟ショーンバサダー”に俳優の中村倫也さんが就任しました。

子どもの頃からアードマン・アニメーションズの作品に親しみ、テレビシリーズのDVDをコレクションするなど、「ひつじのショーン」の世界観に魅了されてきた中村さん。実は、ショーンのスクリーン・デビュー日と同じ、「12月24日」がお誕生日というミラクルな共通点もあります。

今後、そんな中村さんが、ショーン好きを代表する‟ショーンバサダー”としてショーンの魅力や楽しさをメェ~いっぱいご紹介。

■中村倫也さん 「ひつじのショーン」公式アンバサダー就任コメントが到着!

<アンバサダー就任コメント動画 - 「ひつじのショーン」公式YouTube>

URL:https://youtu.be/5vBCWp5OXYI(https://youtu.be/5vBCWp5OXYI)

<中村倫也さん コメント>

『ショーンとの出会いから考えると、僕は10年以上ファンなので、作品の魅力を多くの方に知っていただきたいです。ショーン、ビッツァー、これからよろしくお願いいたします!』

(C)神ノ川智早中村倫也

1986年12月24日生まれ、東京都出身。TopCoat所属。

2005年に俳優デビュー。以来、数々のドラマ・映画・舞台に出演。近年では、ドラマ「Shrink(シュリンク)~精神科医ヨワイ~」、映画「ミッシング」、「ラストマイル」、「あの人が消えた」などに出演。その他、Prime Video「No Activity」シーズン2、「最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ」、「ベストフレンドハウス」が配信中。また、エッセイ集「THE やんごとなき雑談」、初の料理本「THE やんごとなき雑炊」が発売中。

今後の待機作として、舞台『ライフ・イン・ザ・シアター』(9月より上映)などがある。

◼︎『ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット』について

2022年より全国を巡回していた「ひつじのショーン展」が、キャラクター誕生30周年を記念してパワーアップ!「ひつじのショーン」30周年公式アンバサダーの中村倫也さんがナビゲーターを務め、世界初公開のセットを含む貴重な展示物の数々を音声で日本のファンの皆様にご紹介します。

<開催概要>

・イベント名:キャラクター誕生30周年記念 ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット

・期 間:5月16日(金)~6月29日(日)

・開催場所 :東京アニメセンター(〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F)

・営業時間 :11:00~19:00 ※施設点検日・展示入替日などで休館の場合あり

・主 催:東映、大日本印刷

・協 力:東北新社

・特別協力 :アードマン・アニメーションズ

・料 金:一般 1,000円(税込)/図録付きチケット 2,500円(税込)/当日券 1,200円(税込)

・特設サイト:https://www.aardman-jp.com/shaun/shaunten30/

・購入サイト:https://eplus.jp/shaun_anniv30/

●アードマン・アニメーションズについて

ピーター・ロードとデイヴィッド・スプロクストンにより設立された「アードマン・アニメーションズ」。ストップモーション技術を用いたクレイ・アニメーションの長い伝統を持ちアカデミー賞(R)をはじめとする世界の歴史と権威ある賞を多数受賞するなど、常に高い評価を獲得してきました。初期の代表作である「モーフ」をはじめ、「ウォレスとグルミット」シリーズ、「チキンラン」、そして全世界170の国や地域で展開されている「ひつじのショーン」など、愛らしく愉快なキャラクターたちを生み出し、その作品たちは、世代を超えて、大人から子どもまで魅了し続けています。

●「ウォレスとグルミット」について

(C)&(TM) Aardman Animations Limited / Wallace & Gromit Limited 2025. All Rights Reserved.

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー。記念すべき第1作目『ウォレスとグルミット チーズ・ホリデー』が1989年に制作され、世界の権威ある賞を多数受賞しました。2005年の長編映画『ウォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ!』はアカデミー賞(R)長編アニメ映画賞を含む100以上の映画賞を世界中で受賞しています。シリーズ誕生から30年以上が経った今もなお世界中に熱狂的なファンを持ち、イギリスを代表するキャラクターとして世界中で愛されています。

昨年2023年には「ウォレスとグルミット」公式サイトをリニューアル、公式Instagramもオープンしました!公式サイトでは最新イベント情報をはじめ、新商品情報等も更新いたします。また、トップ画面では作品の映像をお楽しみいただけます。「ウォレスとグルミット」の最新情報をお見逃しなく!

・ウォレスとグルミット公式サイト:https://www.aardman-jp.com/W_G/

・ウォレスとグルミット公式Instagram(@wallaceandgromit_jp):https://www.instagram.com/wallaceandgromit_jp/

●「ひつじのショーン」について

(C)&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED.

ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界 170カ国で愛されています。発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年/英) に初登場したひつじのキャラクターがショーンです。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として「ひつじのショーン」(2007年/英)が放送を開始しました。

キャラクターが繰り広げるドタバタコメディの世界が表現された、可愛いアイテムも勢ぞろい!ぜひチェックしてみてください。

・ひつじのショーンキャラクターサイト:https://aardman-jp.com/shaun/

・ひつじのショーン公式オンラインショップ:https://www.shaunshop.jp/

・ひつじのショーン公式 Instagram(@shaunthesheep_jp):https://www.instagram.com/shaunthesheep_jp/

・ひつじのショーン公式 X(@aardman_jp):https://twitter.com/aardman_jp

・ひつじのショーン公式 LINE アカウント:https://lin.ee/BPKf304

「ウォレスとグルミット」作品で生まれたひつじのショーン、2025年に誕生30周年!

1995年12月24日に公開された『ウォレスとグルミット 危機一髪!』でスクリーン・デビューしたショーンは、2025年12月24日(水)に30回目のスクリーン・デビュー日を迎えます。30周年を記念して、「Life’s a Treat with Shaun the Sheep ~ショーンと一緒なら毎日が楽しくなる~」をテーマに数々のスペシャル企画を開催。特設サイトでは、おなじみのウォレスの忠犬グルミットと一緒に、ショーンが並んでハートのポーズをしたキービジュアルも公開しています。さらに、「ひつじのショーン」のスクリーン・デビューから現在までを振り返る年表もご覧いただけますので、30年にわたるショーンの冒険をぜひこの機会に振り返ってみてください。

(C)&TM AARDMAN ANIMATIONS LTD 2025. ALL RIGHTS RESERVED. (C)&(TM) Aardman Animations Limited / Wallace & Gromit Limited 2025. All Rights Reserved.

「ひつじのショーン」30周年特設サイト:https://aardman-jp.com/shaun/gromit-30th/

