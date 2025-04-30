【収納革命】たたむとたったの11cm！専用コンテナ付き折りたたみ台車を発売

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サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、サッとたためる折りたたみ式台車+専用コンテナセット「100-CART029SETBK」を発売しました。




おすすめポイント


・台車+コンテナを一緒に折りたたんで収納できる


・大容量・高耐荷重設計で運搬もラクラク


・荷物を運び終わったら、専用コンテナは切り離して使うことができる


掲載ページ


折りたたみ台車 専用コンテナ付き キャリーカート 大容量47L 高耐荷重60kg コンパクト 折りたたみコンテナ 買い物 レジャー 角度無段階調整 ブラック


型番：100-CART029SETBK　販売価格：10,728円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-CART029SETBK



特長を動画で見る


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ndkq_AUAhGc ]

商品特長


●台車+コンテナをまとめて折りたたみできる


本製品は、台車とコンテナがセットで折りたためる革新的な設計。使用後はキャスターまできれいに収納され、台車は約4.5cm、コンテナは約6.5cm、合計でわずか11cmの薄さに。車のトランクや玄関収納にもスッと収まり、日常使いがもっとスマートになります。





●想像以上の積載力。大容量・高耐荷重設計


軽量ボディながら、コンテナ容量は約47L、耐荷重は約60kg。買い物のまとめ買いやアウトドアイベント、さらには機材運搬などにも頼れる存在。落下防止ストッパーやゴム製荷紐が台車本体についており、専用コンテナを使用しない際に便利で安全に使うことができます。





●快適な操作性。あなた好みにカスタマイズ


ハンドルは2段階の長さ調整に加え、角度も無段階で調整可能。小柄な方から背の高い方まで、誰でも快適に操作できます。さらに、TPR素材の75mmキャスターが滑らかに動き、重い荷物もラクラク移動できます。





●持ち帰りもラクラク、分離型コンテナ


買い物後はコンテナ部分を簡単に切り離し、そのまま家に持ち帰って収納可能。コンテナには開閉フタとサイドオープン窓があり、荷物の出し入れもストレスフリー。3ステップでサッと組み立てられ、使い勝手も抜群です。





●あらゆるシーンで活躍する万能ギア


お買い物はもちろん、ピクニックやアウトドアイベント、倉庫内での荷物運搬まで、幅広いシーンで大活躍。「一家に一台欲しい」実用性と機能美を兼ね備えた一品です。





商品詳細






サンワダイレクト各店掲載ページ


サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-CART029SETBK


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サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。