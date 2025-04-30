【収納革命】たたむとたったの11cm！専用コンテナ付き折りたたみ台車を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、サッとたためる折りたたみ式台車+専用コンテナセット「100-CART029SETBK」を発売しました。
おすすめポイント
・台車+コンテナを一緒に折りたたんで収納できる
・大容量・高耐荷重設計で運搬もラクラク
・荷物を運び終わったら、専用コンテナは切り離して使うことができる
掲載ページ
折りたたみ台車 専用コンテナ付き キャリーカート 大容量47L 高耐荷重60kg コンパクト 折りたたみコンテナ 買い物 レジャー 角度無段階調整 ブラック
型番：100-CART029SETBK 販売価格：10,728円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-CART029SETBK
特長を動画で見る
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ndkq_AUAhGc ]
商品特長
●台車+コンテナをまとめて折りたたみできる
本製品は、台車とコンテナがセットで折りたためる革新的な設計。使用後はキャスターまできれいに収納され、台車は約4.5cm、コンテナは約6.5cm、合計でわずか11cmの薄さに。車のトランクや玄関収納にもスッと収まり、日常使いがもっとスマートになります。
●想像以上の積載力。大容量・高耐荷重設計
軽量ボディながら、コンテナ容量は約47L、耐荷重は約60kg。買い物のまとめ買いやアウトドアイベント、さらには機材運搬などにも頼れる存在。落下防止ストッパーやゴム製荷紐が台車本体についており、専用コンテナを使用しない際に便利で安全に使うことができます。
●快適な操作性。あなた好みにカスタマイズ
ハンドルは2段階の長さ調整に加え、角度も無段階で調整可能。小柄な方から背の高い方まで、誰でも快適に操作できます。さらに、TPR素材の75mmキャスターが滑らかに動き、重い荷物もラクラク移動できます。
●持ち帰りもラクラク、分離型コンテナ
買い物後はコンテナ部分を簡単に切り離し、そのまま家に持ち帰って収納可能。コンテナには開閉フタとサイドオープン窓があり、荷物の出し入れもストレスフリー。3ステップでサッと組み立てられ、使い勝手も抜群です。
●あらゆるシーンで活躍する万能ギア
お買い物はもちろん、ピクニックやアウトドアイベント、倉庫内での荷物運搬まで、幅広いシーンで大活躍。「一家に一台欲しい」実用性と機能美を兼ね備えた一品です。
商品詳細
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-CART029SETBK
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サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
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TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。