韓国発パーソナルケアブランド「KUNDAL（クンダル）」がQoo10「メガポ」に参加！人気商品が最大55％OFF＆限定“猫ちゃんパッケージ”も登場！

韓国発のパーソナルケアブランド「KUNDAL(クンダル)」は、2025年5月1日(木)~5月8日(木)まで、インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」で開催される「メガポ」セールに参加いたします。

今回は注目商品が最大55%オフ*¹で販売を行い、さらに購入価格の10%分のポイント還元を実施いたします。

(*1)タイムセール価格+メガポ・ショップクーポン使用の場合 / KUNDAL公式ストアのみ

Qoo10 KUNDAL公式ストア:https://www.qoo10.jp/shop/kundal_official

◆製品紹介

商品名:KUNDALプレミアムヘアケアセット[KUNDAL X SYS PLANET]

セット内容

●ハニー&マカデミアネイチャーシャンプー500ml

●ハニー&マカデミアプロテイントリートメント500ml

「KUNDAL人気シャントリセットが限定猫ちゃんパッケージで登場」

芸術を通して社会的偏見と境界をなくす発達障害のあるアーティストグループ「SYS PLANET」とのコラボパッケージが登場

自然由来原料にこだわり頭皮と髪に優しくディープクレンジングができるシャンプーと損傷された毛髪にデイリー集中ケアができるトリートメントが組み合わせたセット。

代表的な成分としては「はちみつエキス」が配合され髪にうるおいやツヤを与えるサポートをし、まとまりのある髪を目指します。

販売価格3,300円 → メガポ価格2,699円 / ポイント還元後の価格2,429円(*1)

商品名:ダメージヘアケア4点セット

セット内容

●ダメージケアシャンプー500ml

●ダメージケアトリートメント250ml

●ダメージケアノーウオッシュトリートメント130ml

●ダメージヘアケアヘアミストセラム150ml

「毎日簡単にサロン級仕上がり」

乾燥や紫外線などによるハイダメージヘアを、「植物由来のタンパク質」成分で補修するヘアケアセット。

その他6種の「ヒアルロン酸」、3種の「花のエキス」がうるおいとツヤのある仕上がりへ導きます。

販売価格7,315円 → メガポ価格5,050円 / ポイント還元後の価格4,5円(*1)

商品名:リラクシングスリープベターアロマピローミスト

「アロマの香りで満たす暖かさ」

天然由来の成分でつくられたピローミスト。

寝具にひと吹きするだけで、ぬくもりのある心地よい香りが広がり、深い眠りへと誘います。毎日の睡眠の質を高めたい方にぴったりの快眠アイテムです。

販売価格2,099円 → メガポ価格1,299円 / ポイント還元後の価格1,169円(*1)

商品名:3X 超高濃縮パフューム柔軟剤 1580ml 2個セット

セット内容

・超高濃縮パフューム柔軟剤 1580ml 2個

専門調香師がブレンドしたKUNDALならではの特別な香りを楽しめる高濃縮柔軟剤です。

3倍高濃縮タイプのため、少量だけの使用でもほのかに香りが長続きし、柔軟剤マニアの間で大好評をいただいております。

そして、植物性界面活性剤を使用しており、家族全員で安心してお使いいただけます。

販売価格 4,400円 → メガポ価格3,430円 / ポイント還元後の価格3,087円(*1)

◆購入特典

今回のメガポには購入特典としてお買い上げ金額に応じて、プレゼントもいたします。

・2,000円以上のご購入でシャンプー・トリートメント10mlセット2個をプレゼント

・3,000円以上のご購入でシャンプー・トリートメント10mlセット3個とボディタオルをプレゼント

・4,000円以上のご購入でシャンプー・トリートメント10mlセット4個とマスクパック7枚入りをプレゼント

・6,000円以上のご購入でシャンプー・トリートメント10mlセット5個とボディソープ500mlをプレゼント

◆ブランド紹介

「KUNDAL(クンダル)」は、「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、全ての家庭に高品質なパーソナルケア商品を提供することを目指しています。

