【無料ウェビナー開催】経営トップ向け、市場調査だけは無価値！経営トップ向け集患戦略

株式会社WeBridge

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無料ウェビナー

日時：2025年5月14日 18:00～

■こんな方におすすめ

・Googleにおける集患対策を知りたい

・新規集患を獲得したい

・具体的な集患方法がわからない

■セミナー概要

人口減少や競争激化が進む中、クリニック集患においてGoogleMAPの上位表示対策【MEO対策】は必須といえます。

そして、上位表示後の集患数と問い合わせ数は飛躍的に向上します。

そこで今回は、特定医療法人谷田会 谷田病院 事務部長 藤井様をお招きし、

現状の医療業界における集患市場のお話と、今注目の【MEO対策】を活用して集客する最新手法や事例・口コミへの対策方法を徹底解説いたします！

セミナー参加後アンケートにご回答いただくと特典もご用意しておりますので、ご自宅や会社から、ぜひお気軽にご参加ください！

■セミナー内容

・第 1 部 基調講演

特定医療法人谷田会 谷田病院 事務部長 藤井 将志

18：00～18：10

・第 2 部 「市場調査だけは無価値！経営トップ向け集患戦略」

株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 岡 佳生

18：10～18：50

・第 3 部 アンケート回答・質疑応答

18：50～19：00

■参加方法

下記のリンクから事前登録をお願いします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/1017437274570/WN_ZCkiimUXSIyXMZcf2RYCYg#/registration

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

★参加者特典★

アンケートにご回答いただくと、「Google MEO対策の専門家」によるマンツーマンでのGoogleビジネスプロフィールの無料診断を受けることが可能です。貴社のアカウント状況や対策できる箇所、どの点を改善すれば上位表示が見込めるか、キーワードのご相談、その他のご質問やご相談などお時間が許す限りご活用いただけます。

※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。

※セミナー終了後にアンケートのご案内もさせて頂きます。

■主催・共催

・特定医療法人谷田会 谷田病院 事務部長 藤井 将志

・株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 岡 佳生

〈会社概要〉

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL: https://webridge.co.jp/

MEOサービスサイトURL: https://webridge.co.jp/meo-genius/

SEOサービスサイトURL: https://webridge.co.jp/seo-genius/