新発想の角質ケア導入美容液「LIPOPEEL(TM) リポピール」 発売約1ヶ月で「楽天市場・美容液デイリーランキング」第1位を獲得！

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京・南青山、以下当社）が展開する新発想の角質ケア美容液「LIPOPEEL(TM) リポピール」は、2025年2月14日の発売以来、多くのお客様の支持を受け、楽天市場・美容液デイリーランキングにて発売からわずか1ヶ月で第1位を獲得（2025年3月21日時点）。現在もランキング上位の販売実績を維持しています（本プレスリリース配信時点）。使用感や仕上がりについて高い評価を受けている本製品は、「毎日使える角質ケアアイテム」として、美容に関心の高いユーザーの間で注目を集めています。

■売れ筋ランキング第1位獲得の背景

「LIPOPEEL(TM) リポピール」は発売直後からSNSや口コミサイトで話題となり、ユーザーから多くの声が寄せられました。

実際の楽天市場の購入者レビューでは、

「肌がなめらかになり、毛穴も目立ちにくくなったと感じた」

「乾燥が気にならず、季節の変わり目でも心地よく使用できた」

「コンシーラーの使用量が減った気がするほど、肌状態が整った」

といった声が集まっており、低刺激設計と使用感へのこだわりが、多くのお客様に高く評価されています。※すべて個人の感想です。

このような反響を受け、2025年3月21日（集計日：2025年3月20日）の楽天市場・美容液デイリーランキング第1位を獲得するに至りました。

今後も多くの方に美しさを届けるべく、製品開発とサービス向上に努めてまいります。

■リポピール(TM)︎ 商品概要

「LIPOPEEL（リポピール）」は、肌のターンオーバーをサポートし、くすみや毛穴悩みにアプローチする角質ケア美容液です。AHA・BHA・PHAといった角質ケア成分に加え、リポソーム化したグルタチオン、ナイアシンアミド、ビタミンC誘導体などを贅沢に配合。美容医療の知見をもとに設計されたやさしい処方で、敏感肌パッチテストもクリア。

「角質ケア × 美容成分チャージ」を同時に叶える、新発想の角質ケア美容液として、多くのお客様にご愛用いただいています。

商品名： LIPOPEEL(TM) リポピール セラム

価格： 2,480円（税込）

内容量： 30ml

公式サイトURL： https://lipopeel.jp/

販売チャネル：

・公式オンラインショップ https://lipopeel.jp/

・Amazon公式ページ https://amzn.to/3WRX2km

・楽天市場公式ページ https://item.rakuten.co.jp/jeane-cosme/lipopeel_serum_1/

・Qoo10公式ページ https://www.qoo10.jp/g/1136047588

・バラエティショップおよびドラッグストアなど各種小売店

全成分： 水、グリセリン、BG、ＰＥＧ-４００、ナイアシンアミド、ＰＥＧ／ＰＰＧ／ポリブチレングリコール-８／５／３グリセリン、ビスＰＥＧ-１８メチルエーテルジメチルシラン、ビスグリセリルアスコルビン酸、マンデル酸、グルコノラクトン、ツボクサエキス、水溶性コラーゲン、アセチルグルコサミン、アスコルビン酸、グルタチオン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、１，２-ヘキサンジオール、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、水添レシチン、グルコース、アルギニン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリアクリレートクロスポリマー-１４、クエン酸、炭酸Ｃａ、フェノキシエタノール、メチルパラベン

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞

・市場調査、競合調査など各種リサーチ

・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

・クリエイティブ制作、システム開発

・各種コンサルティングサービス

・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/

＜アート・メディア事業＞

・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業 「リポピール」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■決算期 ：６月

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp

https://twitter.com/jeaneinc

https://www.instagram.com/jeaneincjp

■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp