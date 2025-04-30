Connectivとハリマ紙器印刷工業が 宝塚市立文化芸術センターにてNFTを活用したキャラクター人気投票イベントを開催、JR九州NFTと連動
キャラクター Harry&Marie（ハリー&マリー）を運営するハリマ紙器印刷工業株式会社（兵庫県加西市、代表取締役：藤中 亮太、以下「ハリマ紙器印刷工業」）は、宝塚市立文化芸術センターにて 第６回Harry＆Marie展覧会でキャラクター人気投票を開催します。本イベントは、Web3スタートアップのConnectiv株式会社（東京都千代田区、代表取締役：石井 裕希、以下「Connectiv」）の運営するイベントプラットフォーム『Snapshot』にて開催されます。また、九州旅客鉄道株式会社（福岡県福岡市、代表取締役：古宮 洋二、以下「九州旅客鉄道」）の運営するNFT販売プラットフォーム「JR九州NFT」と連動した企画となっております。
JR九州NFTｘHarry＆Marie人気キャラ投票 イベント概要
本イベントは宝塚市立文化芸術センターで開催される、第６回Harry＆Marie展覧会でキャラクター人気投票イベントです。ハリー&マリーとJR九州のコラボNFT販売との連動企画となっており、投票にて上位３位のキャラクターとJR九州車両とコラボしたNFTが、九州旅客鉄道の運営するNFT販売プラットフォーム「JR九州NFT」にて後日販売されます。
人気キャラクター投票コーナーにて『Snapshot』のイベントページにてQRコードを読み込み、条件達成したユーザーにはHarry＆Marieのミニカードを１枚プレゼントいたします。さらに、Harry＆Marie公式Instagramフォロワーにはさらにもう1枚プレゼントいたします。
開催期間： 2025年4月30日（水）～ 5月6日（火）
開催場所： 宝塚市立文化芸術センター（兵庫県宝塚市武庫川町7番64号）
展覧会情報： https://takarazuka-arts-center.jp/post-exhibition/post-exhibition-6807/
イベントの参加方法
- Snapshotにて「JR九州NFTｘHarry＆Marie 人気キャラ投票」に参加する
- 宝塚市立文化芸術センターの投票コーナーにて「条件達成QRコード」を読み込み
- 特典受け取り用QRをスタッフへ提示し、プレゼントGET！
※「条件達成QRコード」を読み込んだ方へHarry＆Marieのミニカードをプレゼントいたします
※特典の数には限りがございます
イベントページ：https://snapshot.ooo/events/e6426982-cee1-4a3f-ac33-cafdd2ac66b0
イベント参加手順詳細：https://docs.snapshot.ooo/jp/event/harry_and_marie_vote
Snapshotとは
『Snapshot』は、リアルイベントにNFTを活用して共有体験をプラスし、開催効果を最大化するイベントプラットフォームです。アプリインストール不要でGoogleやLINEアカウントで簡単登録でき、NFTを知らないユーザーにもご利用頂きやすいようNFTやウォレットを意識させないサービス設計となっているので、幅広い層のユーザーにご利用頂けます。
Snapshotではイベント参加証明が「ダイナミックNFT」として発行され、友達の招待やQRコード読み取りなど条件を達成するとビジュアルが変化します。また、イベント参加証明は特典の引き換えや割引、入場チケットとして使用できる「トークンゲート機能」が実装されており、店舗やイベント会場での正確な特典利用や引換えが可能です。イベント主催者は、ユーザーのイベント参加履歴をイベント参加証明の保有状況により把握し、次回イベントの招待を送付することで、個人情報を取得せずに追加施策の実施が可能となります。
※ビジネスモデル特許出願済み
Snapshotサービスページ： https://snapshot.ooo
X（旧Twitter）： https://x.com/SnapshotEvent
Snapshotに関するお問い合わせ
Connectivでは、『Snapshot』にイベントを掲載したい企業、団体、地方自治体を募集しています。Web3やNFTに関する豊富な知識を持つ担当者が、掲載に向けたサポートを行いますので、NFTの知識がなくても安心してご利用いただけます。初期費用・月額費用ともに無料で始められますので、まずは気軽にお問い合わせください。
Snapshotに関するお問い合わせ： https://connectiv.typeform.com/event-contact
※サービス資料もダウンロード頂けます
ハリマ紙器印刷工業株式会社 会社情報
会社名：ハリマ紙器印刷工業株式会社
所在地：兵庫県加西市繁昌町2428
代表者：代表取締役 藤中 亮太
設立：1957年9月
事業内容： 印刷紙器・ダンボールケース・取説・ ラベル・POP・包装紙など様々な製品の企画、デザイン、製作
URL：https://www.harimashiki.co.jp
Harry & Marie・HOWMPDBUCK（ホーンプバック）情報
URL：https://www.howmpdbuck.com/
Instagram：https://www.instagram.com/harry_marie_official/
Connectiv株式会社 会社情報
会社名：Connectiv株式会社
所在地：東京都千代田区霞が関1-4-1
代表者：代表取締役 石井 裕希
設立：2017年9月1日
事業内容： 企業向けNFT生成/管理プラットフォーム『NFT Garden』の開発・運営、リアルイベントに共有体験をプラスするイベントプラットフォーム『Snapshot』の開発・運営、Web3事業構築支援
URL：https://connectiv.jp
X（旧Twitter）：https://x.com/Connectiv_jp
note： https://note.com/nftgarden