【湯の川温泉／湯元啄木亭】昼食付お散歩ツアー＆ランチ歌楽ショーを開催致します！
野口観光マネジメント株式会社が運営する『函館湯の川温泉 湯元啄木亭（支配人：西岡浩樹/北海道函館市湯川町1丁目18番15号）』は、2025年5月10日(土)と5月11日（日）に昼食付お散歩ツアー＆ランチ歌楽ショーを開催致します。
お散歩ツアーの様子１.
お散布ツアーの様子２.
- お散歩ツアー
2025年5月10日（土）
11：00お散歩ツアー 12：00昼食 13：00日帰り入浴
おひとり様\4,400円。
こちらは、昨年当館の松岡庭園が100周年を迎えており、その際に企画をしたイベントです。
大好評につき今年も開催致します！
植物に詳しい函館のフリーライター藤島斉さんにお越しいただき「ツツジ」をテーマに特徴や話題を紹介いたします。
- 歌楽ランチ＆ショー
2025年5月11日（日）
11：00啄木亭集合 11：10歌楽ひろばin啄木亭 12：00ランチ 13：00日帰り入浴
おひとり様\5,000円。
函館のシンガーソングライター、あいたひめさん。（＠hakodate_kagaku）
歌を楽しむイベントとして歌楽ひろばと名して各地で開催しております。
自身で作成した温泉ソングや懐かしの歌謡ショーをお楽しみいただけます。
ご予約はこちら
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&checkin=2025%2F05%2F11&checkout=2025%2F05%2F11&type=plan&is_day_use=true&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=18783817&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=18783817&mcp_currency=JPY(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&checkin=2025%2F05%2F11&checkout=2025%2F05%2F11&type=plan&is_day_use=true&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=18783817&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=18783817&mcp_currency=JPY)
大浴場
ご予約はお電話でもお待ちしております。
是非、皆様のお越しを心よりお待ちしております。