沖縄のアート・食・クラフトで楽しむ2週間「SUPER OKINAWA MARKET」開幕！

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:加藤信介)が運営するオルタナティヴ・スペース「WALL_alternative」にて、2025年4月26日(土)より、沖縄のアートとカルチャーに焦点を当てた特別企画「SUPER OKINAWA ART & MARKET」が開幕しました。本イベントは5月10日(土)までの2週間限定で開催され、初日から多くの来場者で賑わいを見せています。

沖縄の多様なアートとカルチャーを東京で体感できる貴重な機会です。ゴールデンウィーク期間中にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

多様なアーティストによる沖縄の表現

Photo by Aya KawachiPhoto by Aya Kawachi

本展では、沖縄に縁のある5組のアーティストが参加。禅僧で民俗学者の岡本恵昭とその孫で書家の新城大地郎による共著作品集『SUDIRU』を元にした作品の展示や、沖縄にルーツを持ちアメリカ文化を題材にした作品を制作するKINJO、沖縄の植生をモチーフにした壁画やボディペイントを手掛けるGURIRON、国際的に活動するアーティスト大小島真木、そしてChim↑Pom from Smappa!Groupのメンバーである林靖高と稲岡求、西村健太の3人による園藝プロジェクトLeggy_が、それぞれの視点から沖縄の多様性を表現しています。

クラフトやフードも楽しめるマーケットスペース

会場内では、沖縄の書籍を取り揃える「ブックパーラー砂辺書架」がセレクトした30冊の沖縄の古書や絵本や、沖縄ならではの衣食住をコンセプトとし工芸雑貨も扱うセレクトショップ「PORTRIVER MARKET」がキュレーションしたやちむんやガラス工芸品、宮古島の「Miyakojima Cultural Salon《Zā》」による雑貨が並ぶほか、ローカルガイドメディア「Champlu」などが参加。

また、バーカウンターでは、那覇にあるワインショップ「ツチトイブキ」がセレクションしたナチュラルワイン、さらに、薬膳炭酸飲料ルートビア専門ブランドの「THE ROOT BEER JOURNEY」とのコラボレーションドリンクなどを提供しており、沖縄のクラフトと食の魅力を体感できるマーケットも展開されています。

初日のオープニングレセプションも盛況

4月26日(土)には、アーティストや関係者、来場者が集うオープニングレセプションを開催。

作品やマーケットアイテムを手に取りながら、沖縄のアート、文化、食の魅力や思いを語り合うひとときとなりました。

参加アーティスト

大小島真木 / Maki Ohkojima

Photo by Aki Kawakami 提供/やんばるアートフェスティバル

東京を拠点に活動する大小島真木、辻陽介からなるアートユニット。「絡まり、もつれ、ほころびながら、いびつに循環していく生命」をテーマに、様々なメディウムを用いた制作活動を行う。インド、ポーランド、中国、メキシコ、フランスなどで滞在制作。2017年にはTara Ocean 財団が率いる科学探査船タラ号太平洋プロジェクトに参加。 近年は美術館、ギャラリーなどにおける展示の他、舞台美術なども手掛ける。主な参加展覧会に、個展「Sobre Los Ombligos de Este Planeta」(2025年、セバスチャンファンデーション|メキシコシティ)、個展「千鹿頭」(2023年、調布市文化会館たづくり)、「コレスポンダンス」(2022年、千葉市美術館 | つくりかけラボ09 )、「地つづきの輪郭」(2022年、セゾン現代美術館)、「世界の終わりと環境世界」(2022年、GYRE)、「コロナ禍とアマビエ 」(2022年、角川武蔵野ミュージアム)、「Re construction 再構築」(2020年、練馬区立美術館)、「いのち耕す場所」(2019年、青森県立美術館)、「瀬戸内国際芸術祭-粟島」(2019年)、個展「L’oeil de la Baleine/ 鯨の目」(2019年、フランス・パリ水族館)、個展「鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして」(2015年、第一生命ギャラリー)。主な出版物として「鯨の目(museum shop T)」、「ウオルド」(作品社|2024年5月出版予定)など。

Instagram:https://www.instagram.com/maki_ohkojima/?hl=ja

岡本恵昭 / Keisho Okamoto

1938年沖縄県宮古島生まれ。島内唯一の禅寺・龍寳山祥雲寺住職。花園大学禅哲学科を卒業後、現職に従事しながら宮古島狩俣集落を中心に民俗祭祀の調査研究を行う。平良市(現宮古島市)文化財保護委員、博物館協議委員を歴任し、宮古島の歴史・民俗学の記録編集に尽力している。著書に「宮古島の信仰と祭祀」(第一書房)。孫であるアーティストの新城大地郎が監修を務め、自身の写真展「KEISHO MYAHK 196X(2019年)」、「SUDERU(2022年)」を開催した。

新城大地郎 / Daichiro Shinjo

1992年沖縄・宮古島生まれ。静岡文化芸術大学卒。

禅僧であり民俗学者でもある祖父を持ち、禅や仏教文化に親しみながら幼少期より書道を始める。

禅や沖縄の精神文化を背景に現代的で型に縛られない自由なスタイルで、伝統的な書に新たな光を当てている。オールドファッションな書道を飛び越え、形式にとらわれない軽やかで、身体性、空間性を伴ったコンテンポラリーな表現を追求する。

2017年10月PlaymountainTokyoにて初個展「Surprise」、2018年TRUNK HOTELロビーのインスタレーション、2021年12月「JINEN」UNION SODA(福岡)、2023年10月に初の海外個展をロサンゼルスのALTA Gallery から行なった。「tricot COMME des GARCONS」21AW、「TAO COMME des GARCONS」23SSに作品が起用、2021年「 HERMES 」制作のドキュメンタリーフィルム「 HUMAN ODYSSEY 」に出演。2022年5月「PALI GALLERY」を故郷の宮古島にオープンした。

Instagram:https://www.instagram.com/daichiro_/?hl=ja

KINJO

東京生まれ。

沖縄にルーツを持ち、日本と関わりの深いアメリカ文化を題材にした絵画や立体、パフォーマンスを発表している。「暗闇に光る目」「シリアルパッケージ」「蛇」などの記号を、”描いで”は"消ず”をくり返す作業のなかでアウトラインが薄ぼけ曖昧となり、作家自身のポートレイトのように愛嬌のある姿で「個人的な存在」に変容する。それはKINJOにとっての自画像のようなものであり、自身のルーツを掘り下げていく行為でもある。近年の主な展示に、「Things in the corner」(E2 gallery,東京,2025)、「VOID」(光灯gallery,東京,2025)、TKOVER, (dopeness artlab, ユーロ7,2024), "Come From Somewhere」(PARCEL, 東京,2024)、「放浪の配慮」(BEAMSt,東京,2024)、「Not See lt Even」(MOOSEY,ロンドン,2023)

Instagram:https://www.instagram.com/knjstupi/?igsh=MWVvY3oycnEyNXF1bg%3D%3D

GURIRON

2005年生まれ。沖縄県出身。

沖縄のツルやヘゴの植物といった、南国特有の植生に着目。植物の持つ繊細な造形や有機的なシルエット、独特な質感からインスピレーションを得て、それらを模様として再構築し、表現へと昇華させている。自身の作品では、植物が内包する脆弱さと力強い生命力という二面性に着目し、それを壁画やキャンバス、人体に描き出す。特に、コンクリートやブロック塀の隙間からも生き抜こうとする根性草を象徴的モチーフとし、人工物と自然のせめぎ合いの中でもしたたかに生き抜く草の姿を、力強くかつ繊細な植物模様として描いている。

また、ボディーペイント作品では、人間の皮膚そのものをキャンバスと捉え、町の風景や人物が放つ雰囲気と融合させながら、現代を生きる人々や変わる街並みを写真で映し出し作品を展開。皮膚に模様を描かれた人と街の情景とを交錯させ、生きることの美しさや儚さを可視化する。写真作品として、動的かつ時間的な表現を通じて、個と風景、自然と都市、内と外の境界を表現を目指している。

Instagram:https://www.instagram.com/guriron_?igsh=N3Z0cXU4aHY3cmxp&utm_source=qr(https://www.instagram.com/guriron_?igsh=N3Z0cXU4aHY3cmxp&utm_source=qr)

Leggy_

photo: Kenji Morita Courtesy of MUJIN-TO Production

2023 年に始動した、 林靖高・稲岡求(Chim↑Pom from Smappa!Group)と西村健太に よる園藝プロジェクト。 日照不足により、 ひょろ長く「徒長した/Leggyした」植物に焦点 を当て、 作品制作を行う。 高円寺キタコレビル内のプロジェクトスペースを拠点に、 展示 販売、 出張販売、 展覧会参加などを行う。

Instagram:https://www.instagram.com/leggy_plants/?hl=ja

出店マーケット

GLAMDAY STYLE HOTEL &RESORT OKINAWA YOMITAN

「沖縄を美しくしなやかに遊ぶ」のコンセプトのもと、13歳以上が滞在できる大人のリゾートとして2024年4月にリブランドいたしました。チェックインは14時IN/10時OUTからお選びいただけ、ご滞在中、24時間ご利用いただけるラウンジ、プール、何度でもお愉しみいただけるブランチはインクルーシブされており、旅慣れた大人が「沖縄を美しくしなやかに遊ぶ」ことができるよう、沖縄の旅を自分流にアレンジできる余裕を繊細に表現しております。大人が自由に贅沢な時間を過ごせる新しい旅のスタイルをご体感ください。

Instagram:https://www.instagram.com/glamdaystyle_hotel_and_resort/

THE ROOT BEER JOURNEY

薬草の根のハーブや様々なスパイスを調合して作る薬膳炭酸飲料ルートビアの専門ブランド。

世界中のルートビアを探求するフィールドワークの旅を通してオリジナルのルートビアを開発、実践する。

ヒトと土地のルーツに合わせてハーブを調合する変幻自在の自家製樽生ルートビアを全国各地でサーブしている。

Instagram:https://www.instagram.com/therootbeerjourney/

Champlu

Champlu(チャンプルー)は、沖縄の“今”を伝えるローカルガイドメディア。

カルチャー、音楽、アート、ライフスタイルを独自の視点で発信し、地域と人、観光と日常をつなぐプラットフォームです。

新しい沖縄を“体験する”きっかけを届けます。

Instagram:https://www.instagram.com/champlu_okinawa/

ツチトイブキ

沖縄県那覇市の浮島通りにあるワインショップ。

ワイン造りには、"土壌”が大切だと考え、この名前を付けました。

“自然な形”で造られた美味しいワインを取り揃えます。

ナチュラルワインを中心にグランヴァンまで

約600種類以上の豊富なワインをラインナップしております。

ソムリエが実際に飲み、美味しいと感じたもののみを取り揃えております。

また、昼飲みからワインをお楽しみいただける「角打ち」も併設。

毎日30種類以上のワインをグラスワインにてお楽しみいただけます。

Instagram:https://www.instagram.com/tsuchitoibuki/

PALI GALLERY

2022 年、沖縄本島から南西約 300km の宮古島にオープン。宮古島出身のアーティスト・新城大地郎と写真家・石川直樹がディレクションを手がける。「パリ」とは宮古島の言葉で「畑」を意味し、文化の土壌を耕す場所を目指す。

Instagram:https://www.instagram.com/pali_gallery

ブックパーラー砂辺書架

はいたい。沖縄の北谷にあります、「ブックパーラー砂辺書架」(しなびぬしょか)と申します。

アメリカからやってきた黄色いスクールバスを改装した古書店です。

沖縄本と絵本と洋書を中心にセレクトし、車内に並べています。

本とじっくり対峙したり、セルフ喫茶とともにゆんたくを楽しんだり。どうぞよんなーしにいらしてください。

今回は沖縄の味わい深い文化を、多方面から捉えていただけるような本を選んでみました。

本は一期一会。素敵な出会いがありますように。

Instagram:https://www.instagram.com/bookparlor.shinabi/

PORTRIVER MARKET

沖縄県浦添市の港川外人住宅エリアにあるライフスタイルを提案するセレクトショップ。 店名にあるポートリバーマーケットのポートリバーとは地名の港川をもじった造語。 沖縄の工芸品であるやちむんや琉球ガラスをはじめ、オリジナルのプロダクトやアクセサリーなど日々の生活がより一層楽しくなるような衣食住にまつわるアイテムをいろいろ取り揃える。

Instagram:https://www.instagram.com/portriver_market/

Miyakojima Cultural Salon《Zā》

新たな「視座」と「コミュニティ(=座)」で、宮古島の伝統を守り、歴史を紡ぎ、文化をつくる Miyakojima Cultural Salon《Zā》。宮古島を拠点に、国内外のクリエイター/アーティストらと座を組み、島に根付く事象から新たな文化の構築に挑む。

Instagram:https://www.instagram.com/za_miyakojima

【展示概要】

「SUPER OKINAWA ART & MARKET」

会期:2025年4月26日(土) - 5月10日(土)

※日曜定休

時間:18:00-24:00

会場:WALL_alternative(東京都港区西麻布4-2-4 1F)

入場:無料・予約不要

HP URL: https://avex.jp/wall/exhibition/543/

企画・主催:WALL_alternative



