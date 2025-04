『Steel Hunters』アーリーアクセスにて新シーズン開幕！新ハンター「TAURUS」登場＆バトルパス無料開放！

株式会社GAソリューションズ

バトルロイヤル×エクストラクションの新境地!

最新トレーラーを今すぐチェック



オンラインゲーム『World of Tanks』および『World of Warships』シリーズを手掛るウォーゲーミングは、完全新作のオリジナルIP『Steel Hunters』において待望のシーズン1を開始しました。『Steel Hunters』は、バトルロイヤルとエクストラクションの要素を融合させた、基本プレイ無料のオンラインメカ・ヒーローシューターです。

今シーズンでは、勇ましい角を持つ新たなハンター「Taurus」が登場。さらに、新たなコスメティックアイテムやゲームプレイの各種改善が加わり、プレイヤーの皆さまにこれまで以上にエキサイティングな戦場体験をお届けします。

■ 新ハンター「Taurus」について

「ブルチャージ」と「ヘビーショットガン」を武器に、驚異的な突進力と破壊力で戦場を駆け抜けるTaurusは、近接戦闘に特化したハンターです。圧倒的なパワーとタフネスを備え、どんな敵にも正面から挑みます。痛みをものともせず、戦いそのものを歓びとするTaurusの雄姿を、ぜひその目で確かめてください。

Taurusは、ゲーム内通貨「プラチナ」で購入できる「プロバトルパス」または「プレミアムバトルパス」からアンロック可能です。プラチナは戦闘ミッションを達成することで入手できます。

Taurus紹介動画: https://youtu.be/2XOf00vzKWI?si=x8pq8_H83x6Mivaf

■ リニューアルされたバトルパスシステム

今回のシーズン開始に合わせて、バトルパスも無料で開放。さらに以下のようなゲームプレイ改善が行われ、より快適に『Steel Hunters』をお楽しみいただけます。

- HUDの簡素化と視認性向上- ユニークスキルツリーのクレジットコスト50%削減(※既に使用したクレジットは全額返還)- マッチ進行状況の表示改善- 弾薬リチャージ速度の向上(特に残弾数が少ない場合に顕著)- 近接戦闘システムの改善(クールダウン短縮、攻撃範囲の調整)- HEARTBREAKERのリバランス(レールガンとソナーパルスの性能強化)

バトルパス動画はこちら:https://youtu.be/znF-6Jtif3E

■ダウンロードはこちら

『Steel Hunters』は、以下のプラットフォームでプレイ可能です。

●ウォーゲーミング ゲームセンター

https://wargaming.net/ja/wgc

●Steam

https://store.steampowered.com/app/1691340

最新情報やアーリーアクセスの詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイト: https://steelhunters.com/(https://steelhunters.com/)

■Steel Huntersについて

Steel Huntersは、バトルロイヤルとエクストラクション(脱出)の仕組みをシームレスに組み合わせたオンラインのメカ‧ヒーローシューターです。プレイヤーは「ハンター」と呼ばれる強力な巨大マシンを操作し、PvPvE形式のダイナミックなバトルを繰り広げます。チームメイトと協力しながら荒廃した地球で「スターフォール」を集め、戦術を駆使してライバルをスクラップに変えましょう。

公式サイト:https://steelhunters.com/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

【権利表記】

(C) 1998-2025 Wargaming.net.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。