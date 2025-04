ギバーテイクオール株式会社、顧客データ保護強化のためISMS認証を取得

ギバーテイクオール株式会社

このたび、住宅・不動産業界向けMAツール《ALL GRIT(オールグリット)》を提供するギバーテイクオール株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:河野清博、以下「当社」)は、情報セキュリティマネジメントシステムISMS(ISO/IEC 27001:2022)認証を取得いたしました。この認証取得により、お客様の大切な情報資産を適切に保護する体制が整ったことを証明するとともに、より安心してサービスをご利用いただける環境を実現いたします。

ギバーテイクオール株式会社は、マッチングプラットフォームの運営、SaaSツールの開発および提供において、GCERTIよりISO/IEC 27001:2022の認証を受けています。

ISMS認証取得の背景と意義

当社は創業以来、住宅・不動産業界のDX推進を支援するサービスを提供してまいりました。

事業拡大に伴い、お客様からお預かりする個人情報や機密情報の重要性が一層高まる中、情報セキュリティ体制の強化に注力いたしました。

ISMS認証の取得は、当社が情報セキュリティリスクを適切に管理し、個人情報および機密情報を確実に保護するための体制が国際基準に準拠していることを第三者機関によって証明するものです。

具体的には以下の点が認められました:

・ 情報セキュリティポリシーの確立と実装

・ 情報資産の分類と管理体制の整備

・ セキュリティインシデント対応プロセスの確立

・ 従業員への定期的なセキュリティ教育の実施

認証機関である一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の審査を経て、認証番号GIJP-1572-IC(MSCB-113)を取得いたしました。

当社は、このISMSの認証取得を契機に情報セキュリティのさらなる強化を進め、ユーザーやクライアントの皆様に信頼される企業であり続けるために尽力してまいります。今後は年次の継続審査を通じて、PDCAサイクルによる継続的な改善を行ってまいります。

今後の展望

ISMS認証取得を機に、当社では以下の取り組みを進めてまいります:

1. セキュリティ専門人材の増強

2. 社内セキュリティ教育プログラムの拡充

3. クラウドセキュリティ対策の強化

4. 顧客データ保護に関する定期的な監査の実施

これらの取り組みにより、お客様により安心してサービスをご利用いただける環境を一層強固に構築してまいります。

ALL GRITとは

ALL GRIT by auka|https://allgrit.givertakeall.com/

ALL GRITでできること :https://allgrit.givertakeall.com/features/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes

《ALL GRIT(オールグリット)》は、普及率・開封率の高いLINEの利点を最大限に活用してbot化することで、営業担当の工数を削減しつつ、効果的な集客活動や満足度の高い顧客応対を実現する、住宅業界に特化したMAツール(マーケテイングオートメーションツール)です。導入企業からは「問い合わせ対応の自動化により営業担当者の負担が約40%削減された」 「顧客とのコミュニケーション頻度が3倍に増加し、成約率が15%向上した」などの声をい ただいております。

◆主な機能と特長

住宅メーカー・工務店様は《ALL GRIT》を利用することで、以下のことが可能になります:

・自社のLINE公式アカウントに友だち登録をしている顧客に対して、そのリアクションやステージに合った営業活動を自動化

・お問い合わせ受注から成約に至るまでのシナリオを設定し、LINEを効果的に使って顧客のステージを引き上げ

・イベント予約数アップから、資料請求ステージからのランクアップ、再来場案件の引き上げ、成約後のメンテナンス訪問受付、OB紹介・業者紹介の獲得まで、最適なタイミングで様々な応対を自動化

・公式LINEに友だち登録していない顧客の情報も一括管理し、公式LINE友だちに誘致

◆導入実績

業界トップクラスの住宅メーカーを含む100社以上の企業に導入いただいており、顧客満足度は96%を達成しています。(2025年3月現在)

◆最新情報

最新のサービス情報やアップデート情報はALL GRIT NEWS(https://allgrit.givertakeall.com/news/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes)でご確認いただけます。

◆パートナーシップのご案内

パートナーになっていただける、住宅業界にクライアントを抱える企業様を募集しています

住宅業界におけるコンサルティング会社、HP制作会社、SNS運用会社など、顧客獲得や業績向上に課題を持つ住宅メーカー・工務店様をクライアントに抱える企業様向けに、パートナーシッププログラムを行っています。

▼パートナーシップ提携について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000036099.html/(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes045.000036099.html/)

※ALL GRITは、アウカ来店プラスの新名称です。

▼企業様向けお問い合わせフォーム

https://allgrit.givertakeall.com/inquiry/(https://allgrit.givertakeall.com/inquiry/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes)

■当社会社概要

会社名: ギバーテイクオール株式会社

住所 : 東京都港区麻布十番1-5-26 3F

代表 : 代表取締役CEO 河野 清博

事業内容: オンライン住宅カウンター「auka」運営、LINE集客ツール「ALL GRIT by auka(旧:auka来店プラス)」開発・販売

設立 : 2017年2月

資本金: 2億1,151万円

従業員数: 20名(2025年1月現在)

株主: ジャフコグループ株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、マネックスベンチャーズ株式会社 他

ギバーテイクオール コーポレートサイト : https://givertakeall.com/

auka プロダクトサイト: https://auka.givertakeall.com/product_auka/

ALL GRIT by auka プロダクトサイト: https://allgrit.givertakeall.com/