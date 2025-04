石垣島 絶景リゾートヴィラ開業1周年データ　石垣ヒルズ(R) がファミリー＆海外ゲストに高評価

株式会社DTAC

沖縄県石垣市に位置する宿泊施設「石垣ヒルズ(R)」(運営:株式会社DTAC)は、2024年春の開業から1年を迎えました。

これまでご宿泊いただいたお客様をはじめ、近隣地域の皆さま、スタッフや関係者など、石垣ヒルズ(R)に関わってくださったの方々のお力添えと支えにより、この大切な節目を迎えることができました。改めて感謝申し上げます。

本施設は“1日2組限定”という希少性と、八重山建築スタイルを大切にしながらも両棟プライベートプール付きというハイエンドでモダンかつラグジュアリーな空間設計により、ファミリー層や海外旅行者を中心に高い評価を得ております。

■年間稼働率は77%以上、50%以上がファミリー

石垣ヒルズ(R) OpenSky Villa 温水インフィニティプールから絶景の夕陽を望む

開業初年度においては、年間稼働率77.5%を記録。平均滞在日数は2.5泊と、石垣島エリア平均を上回る水準を維持しています(*自社調べ)。特に夏季休暇・年末年始など繁忙期には、全期間満室の状態が続きました。2025年に入り特に欧米を中心とした海外からのゲストも増えている状況です。

絶景に立つ高級リゾートヴィラ 石垣ヒルズ(R) 開業1周年データまとめ *2025/04/25 現在

ご宿泊ゲストのレビュー抜粋:

●結婚記念日に妻と6歳の娘の3人でオープンスカイヴィラを訪れました。事前に写真や口コミで期待を高めていましたが、実際に行ってみるとそれ以上!大人も子どもも楽しめる、最高のひとときを過ごせました。大人が楽しめる景観や施設はもちろん素晴らしかったのですが、何より感動したのは「子どもたちにも心から楽しんでもらいたい」という心遣いがあふれるサービスの数々です。プールでは浮き輪が豊富に用意されていて、子ども用のクロックスはサイズもデザインもいろいろ選べました。さらに、小さなお子さん連れにも嬉しい子ども用の綿棒、沖縄のお菓子などの心配りが至る所に!リビングにはピアノ、ラジコンや隠れ家のようなロフトもあり、娘は大興奮でした。私たちが訪れたのは11月中旬。天候は雨が降ったり止んだりでしたが、半袖で過ごせる暖かさで、娘はプールでたっぷり遊んでは室内のピアノを弾く…そんな幸せな時間を繰り返していました。

結婚記念日が、妻と子どもとの大切な思い出として心に刻まれました。またぜひ訪れたいと思います!

●夏に(ご家族で)利用させて頂きました。空港からのアクセスも、市街地へのアクセスもちょうど良く、景色も室内もプールも全ての設備が写真以上でした。建物に入った瞬間「わぁー!」と言う感じ。

建物内も、とにかく細部まで宿泊者を楽しまそう、エンジョイ、リラックスさせよう、「気持ちわかってるな!」とセンスを感じさせる、ホスピタリティの高い大満足のお宿でした。日中は空と海の美しさ、夜には満点の星空が!絶対また行きます!

●高校の同級生、古稀祝いでお邪魔しました。52年振りの修学旅行です。海を見下ろす丘の上の「石垣ヒルズ」名前にふさわしく素晴らしいロケーションです、朝昼夜と景色が変わります。丸1日ここで何もしないで過ごしたいな~と思った位でした。outdoor viraには電動自転車も有り、次回は是非電動自転車で島内を巡って見たいな~と思いました。足腰を鍛えなくては!(笑) 素晴らしい時間を有難うございました。

●Amazing new accommodation, with everything you could need for your stay. Bonus is the cute cat who sometimes comes around.

■今後について2つの方向性:自社所有物件開発の準備と委託・賃貸物件の獲得

株式会社DTAC が運営・管理運用するリゾート物件●自社所有物件 協力パートナー募集(家族の世界観が自然に広がる石垣島の宿づくり)

石垣ヒルズ(R) に次ぐ、第2の物件開発を計画し始めております。石垣島を訪れるゲストに価値のある体験を、さらに離島の思い出+αを提供したい、家族や仲間との絆を深める場を築きたいという思いで進めております。そこで協力パートナーを募集し、ゲストの世界観を広げるコラボレーションの形を模索しようと思っております。

石垣島のリゾート × 〇〇業界 ex. 電化製品、キャンプグッズメーカー、出版・コンテンツ業界 など

リゾート地での展開をご検討の企業の皆さま、ぜひお問い合わせいただければ幸いです。

※ 写真は今後展開の物件イメージです。●宿泊施設のWeb集客・運営などの委託

現在、所有・運営されている宿の集客で課題をお持ちの企業・オーナー様 向けプランの提供を開始しました。株式会社DTAC が自社で物件を建て運営してきたことで得た、集客や運営のノウハウをご提供させていただきます!現状を伺った上で、伴走させていただき、課題解決、客室平均単価、稼働率のUPなど成果を一緒に追求いたします。

(各種OTA運用や、自社サイト構築、稼働率UP施策、ゲストとのコミュニケーションを円滑にするLINE公式アカウント構築、旅行系インフルエンサーアサインやプロモーションなど)

こちらも是非お問い合わせいただければと思います。

株式会社DTACについて

当社では、「旅」を中心とした、訪日外国人向けインバウンドを専門に行うデジタルマーケティング事業と、石垣島において高級ヴィラの運営をはじめとしたリゾート事業の2つの「旅」をテーマとした事業を展開しています。そのほか、沖縄の高級ホテルに特化したWebメディア:島宿日和 Slow stay in okinawa(しまやどびより)の運営。

既存物件のリノベーションや賃貸物件の運営など、多様な形態での宿泊施設展開を進めています。

今後は、賃貸物件等施設の再生・プロデュースに加え、デジタルマーケティングノウハウを活かした宿泊施設のウェブ支援や運営代行などを行いながら、第2・第3の「石垣ヒルズ(R)」オープンを推進してまいります。

本社所在地:東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階

石垣島支店: 沖縄県石垣市大川206 プルミエビル2F

企業 URL:https://www.dtac.tokyo/

石垣ヒルズ 公式サイト:https://ishigakihills.com/

島宿日和 Slow stay in okinawa:https://ishigaki-yaeyama2.com/ *5/1にリニューアル

お問合せ:daisuke.takahashi@dtac.tokyo