天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会兵庫県代表決定戦　VS関西学院大学

一般社団法人Meister

天皇杯兵庫県予選セミファイナルで関西学院大学と対戦。

過去2回、2年連続セミファイナルで敗戦している関西学院大学との対戦だったが、関学OBである小延選手の２ゴールもあり前半を３－１で折り返す。後半は互いに追加点が奪えない展開でアディショナルタイムを迎える。終了間際のセットプレーからGKとDFの連携ミスで失点し関学に追加点を与えるも、そのまま試合終了となり３－２でFC BASARA HYOGOが3度目の正直で関学から勝利をあげた。

《 FC BASARA HYOGO 3－2 関西学院大学 》

得点者（アシスト）

7分 毛利 隼 (鍵山 慶司)

11分 小延 将大 (松原 大芽)

29分 小延 将大 (PK)

5月10日（土）に甲南大学に勝利したCento Cuore HARIMA（関西1部リーグ）と兵庫県の代表権をかけて対戦する。

日時：5月10日（土）14時00分

場所：アスパ五色サブ(兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2613)

前列左から佐藤陽介、福西毅也、毛利隼、永田亮輔、俣野亜以己。後列左から清水圭介、ヨムテファン、五十嵐理人、小延将大、鍵山慶司、松原大芽。キャプテンの清水圭介セットプレーからゴールを決めた毛利隼