【Expo2025 大阪・関西万博】公式より LOM BABY特別展『PRENOMA』がハイライトに選出されました!!!
Transeeds Inc.(東京渋谷)が主宰する、アーティスト・エンジニア・学者などのメンバーから構成されるクリエイティブコレクティブ『LOM BABY』は、Expo2025 大阪・関西万博でLOM BABY特別展『PRENOMA』を開催。
その模様を万博公式よりハイライトに選出いただきました。
Expo2025 大阪・関西万博公式YouTube: https://youtube.com/shorts/EQQZdqhA_pI?si=gCEyPNFJ6h2oVHWN
News
・Forbes JAPAN『NEXT100』に選出 「龍肉」「人工宇宙人」EXPO2025 大阪・関西万博での特別展について掲載
https://forbesjapan.com/articles/detail/78529?read_more=1
・【命を宿すフィギュア】生命科学より誕生した「DNAフィギュア」をEXPO2025 大阪・関西万博で超数量限定販売「人工宇宙人AA」「DNAカプセル」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000056442.html
・龍肉【日経新聞 一面掲載&特集】
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD269GB0W4A121C2000000/
会社概要
Transeeds Inc. - 「SFを現実に。」をテーマに、生命科学・生成AI技術とブロックチェーンを融合したプロジェクトを企画・開発しています。主宰プロジェクト『LOM BABY』を通じ、これまでにない新しい生命観と感動体験を世界に提供します。
会社名： トランシーズ株式会社 (Transeeds Inc.)
所在地： 東京都渋谷区恵比寿西1丁目29-8 ITO恵比寿ビル5F
WEBサイト： https://transeeds.com
LOM BABY公式サイト： https://www.lombaby.io
LOM BABY公式X：https://x.com/LOMBABYart
本リリースに関するお問い合わせ先：
Transeeds Inc.
E-mail：info@transeeds.com