¡É¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥È¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡É¤ò·Ç¤²¤ë¥í¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢The Curtains¡£ÂÔË¾¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDUDE¡×¤òËÜÆü¥ê¥êー¥¹¡ª

”ジャパニーズ・ブリットポップ・ミュージック”を謳うロックプロジェクトThe Curtainsが、セカンドシングル「DUDE」を本日配信リリースした。



The Curtainsは、医大卒業というユニークなキャリアを持ち、音楽・文筆・文化活動などマルチな活動をおこなうKanata Blueによるロック・プロジェクト。

すんなりと体に入ってくる抜群なメロディーセンスは、そのバックボーンであるOasisやビートルズ、ブラーなどのUKロックを思わせる。都会的で爽やかでありつつも、どこか気だるさと哀愁を孕んだベッドルーム感を兼ね備えた、ハイブリッドな”ジャパニーズ・ブリットポップ・ミュージック”である。

デビューシングルとなる「Just Biscuits for You」は、国内インディーズアーティストのディストロを行っている”HOLIDAY! RECORDS”でレコメンドされたことをきっかけに、SNSで話題となっていた。ミュージックビデオが公開されると瞬く間に1万回再生を突破するなど、早耳リスナーからの期待が窺える。

そんな中リリースされたセカンドシングル「DUDE」は、ブリットロックを想起させるサウンドとともに、日々の疲弊や理不尽さの中での葛藤を描きつつも、それでもなお音楽の持つ原動力を力強く提示する楽曲となっている。



今後注目が高まることが期待されるThe Curtainsの今後の活動にぜひ注目してほしい。

「DUDE」は、各ストリーミング・ダウンロードサイトで配信中。

■作品情報

アーティスト:The Curtains

楽曲名:DUDE

配信日:2025年4月29日(火)



配信リンク:https://big-up.style/g7eAMH8bJt

MUSIC VIDEO:https://www.youtube.com/watch?v=62rmxGsfxp4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=62rmxGsfxp4 ]

■プロフィール

Instagram:https://www.instagram.com/the__curtains

X(Twitter):https://x.com/The__Curtains

YouTube:https://www.youtube.com/@TheCurtains_official

公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/(https://phoenixx.ne.jp/)

公式X:https://x.com/Phoenixx_Inc(https://x.com/Phoenixx_Inc) <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube:https://www.youtube.com/@PhoenixxGames(https://www.youtube.com/@PhoenixxGames)

