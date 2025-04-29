【明治記念館】“鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」平日限定ランチに新しいメニューが仲間入り！”　「黒毛和牛煮込み御膳（3,000円・税サ込）」と「にぎり蕎麦御膳（4,000円・税サ込）」が加わりました

明治記念館「黒毛和牛煮込み御膳」と「にぎり蕎麦御膳」のイメージ

明治記念館（東京都港区元⾚坂2-2-23）の館内レストラン、鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」では、平日限定ランチメニューに「黒毛和牛煮込み御膳（3,000円・税サ込）」と「にぎり蕎麦御膳（4,000円・税サ込）」を加わりました。

厳選された国産の黒毛和牛を熟練の技でじっくり丁寧に煮込んだ贅沢な「黒毛和牛煮込み御膳」。新鮮な海の幸と揚げたての天麩羅、風味豊かなそばを愉しめる「にぎり蕎麦御膳」。

日本料理の粋を集めた献立で、平日のひと時を羽衣でゆっくりとお過ごしください。

オンライン予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve

・「黒毛和牛煮込み御膳」の献立

黒毛和牛の柔らか煮込み

造り

小鉢

サラダ

白飯

お椀

香の物

・「にぎり蕎麦御膳」の献立

握り鮨【鮪 勘八 いくら 烏賊】

天麩羅

ざる蕎麦

茶碗蒸し

・平日ランチ限定のデザート・ドリンクセット

季節のデザート：500円（税サ込）

バニラアイス：500円（税サ込）

［季節のデザート または バニラアイス］ + コーヒー：1,100円（税サ込）

オンライン予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve

明治記念館 鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」

https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/)

鮨・天麩羅・鉄板焼それぞれの専用カウンターを設けた「羽衣」。熟練職人が、四季折々の日本の美味を奏でます。カウンター席で職人との会話を楽しみながら、お目当ての品を間近に、好きなものを少しずつお愉しみいただけます。また、個室やテーブル席のご用意もございます。

【営業時間】平日 ランチ 11：30～16：00(L.O 15：00）

ディナー 17：00～22：00(L.O 21：00）

土日祝 11：30～22：00(L.O 21：00）

※連休最終日は 21：00閉店 (L.O 20：00）

【定休日】 年末年始・夏季メンテナンス時

【明治記念館について】

https://www.meijikinenkan.gr.jp/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/)

明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館のある場所に竣工されました。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。

昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で総合結婚式場として開館式が挙行され、以来21万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。

令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。現在は、平日は主にラウンジ/ダイニング「kinkei」としてご利用いただけます。庭園に面した開放的な「空間」と、明治時代の面影を残す格天井など歴史あるインテリアが、和魂洋才の上質な「時間」を提供します。また、明治記念館オリジナルのケーキや和洋菓子、サイフォン式で抽出するコーヒーもお愉しみいただけるなど、都会の喧騒を離れ、落ち着いた空間・時間を満喫できる「場」を提供しています。

住所：東京都港区元⾚坂2-2-23

アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分

地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分

駐車場：あり（97台まで可能）

電話：03-3403-1171（大代表）

公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/

レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/

レストラン公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_gourmet/

オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/

オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/

公式Facebook：https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)

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