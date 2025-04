4月29日よりウカキ氷、始まります。第一弾は人気の苺が登場！

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)が運営するカフェ 「ukafe(@ukafe.info)」は4月29日(火)より毎年人気の「ウカキ氷」の販売をスタートいたします。

前半は定番の苺氷のかき氷を、後半は新しいフレーバーが登場予定です。

定番の苺氷のウカキ氷は高知県苺氷り本舗株式会社の自家農園の苺を春に摘み、新鮮なまま閉じ込めた氷でできたかき氷。

フレッシュな苺をまるごと氷に閉じ込め、一気に氷削器で削ることでふわふわのくちどけが楽しめます。 シンプルに甜菜糖シロップと練乳で。

苺氷のウカキ氷は4月29日(火)~7月31日(木)の期間限定です。

ぜひ、東京ミッドタウン六本木にお越しの際はお立ち寄りください。

【ウカキ氷】

ヴィーガン(甜菜糖シロップ) EAT IN 1,210円(税込) / TO GO 1,188円(税込)

レギュラー(練乳&甜菜糖シロップ) EAT IN 1,320円(税込) / TO GO 1,296円(税込)

【店舗情報】

ukafe

Address:〒107-0052

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア2F ビューティ&ヘルスケアフロア

Tel:03-6438-9920

Open:11:00~20:00 (food L.O 18:30 drink L.O 19:30)

