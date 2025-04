【岡山大学】TEDx Okayama University「BRICKS」を開催！

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)のグローバル・ディスカバリー・プログラム生の有志によって結成されたTEDxOkayamaUniversity実行委員会は、2025年4月20日に中国・四国地方では初めてとなるTED Talksイベント、「TEDx Okayama University」を本学津島キャンパスの創立五十周年記念館で開催しました。

プレゼンテーションを通して世界に価値のあるアイデアを広めることを目的とした世界的に有名なコンテンツであるTED Talks。会場には100人限定で観客が集まり、熱心に聴講しました。

本イベントでは、岡山にゆかりのあるスピーカー7人(本学学術研究院共通教育・グローバル領域のJohn Rucynski准教授、学術研究院教育学域の寺澤孝文教授、学術研究院医歯薬学域の高橋賢准教授のほか、両備ホールディングス株式会社の松田敏之社長、公益財団法人福武財団の福武英明理事長、MAAHA株式会社の田口愛代表取締役、株式会社ABABAの久保駿貴社長)に加え、予選を勝ち抜いた学生スピーカー2人(本学大学院教育学研究科修士課程2年渡邊友萌さん、ノートルダム清心女子大学文学部4年馬越美佳さん)と、さまざまな分野の専門家やリーダーが登壇し、自身の経験や知識を共有。参加者は、スピーカーの講演からインスピレーションを受け、人生の新たな視点を得ることができました。



お昼休憩時には、スピーカーと観客が交流できるサイドイベントを開催し、参加者同士の活発なネットワーキングが行われました。さらに、会場外ではスポンサー企業・団体のブースやフードトラックが出店し、さまざまな情報やサービスが提供されたほか、フードトラックも並び、美味しい食事を楽しみました。



グローバル・ディスカバリー・プログラムは今後も、学生の主体的・国際的な活躍を応援します。引き続き、地域中核・特色ある研究大学:岡山大学の取り組みにご期待ください。

那須学長による開会のあいさつ

GDP生による日英での司会進行

主催学生2人による閉会のあいさつ

スタッフの集合写真

会場となった岡山大学創立五十周年記念館(岡山大学津島キャンパス)

【日 時】

2025年 4月 20日(日) 10:00~18:00

【プログラム】

受付開始 10:00

サイドイベント 10:00開始

ホールオープン 10:30

セッション開始 11:00

アフターパーティー 17:00~18:00

(イベントスケジュールは予告なく変更となる場合がございます)

【登壇者】

John Rucynski (Okayama University, Institute for Promotion of Education and Campus Life, English Teaching Division, Associate Professor)

渡邊友萌 (岡山大学大学院教育学研究科 修士課程2年)

松田 敏之 (両備ホールディングス株式会社 代表取締役社長)

久保 駿貴(株式会社ABABA 代表取締役社長)

福武 英明 (株式会社ベネッセホールディングス 取締役会長 公益財団法人福武財団 理事長)

馬越 美佳 (ノートルダム清心女子大学 文学部3年)

高橋 賢 (岡山大学 学術研究院 医歯薬学域 准教授)

田口 愛 (MAAHA株式会社 代表取締役)

寺澤 孝文 (岡山大学 学術研究院 教育学域 教授)



【プレゼンテーション言語】

日本語、英語



【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer04202025TEDx.pdf

【主 催】

TEDx Okayama University実行委員会

【後 援】

国立大学法人岡山大学

◆参 考

・岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム

https://discovery.okayama-u.ac.jp/jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学「TEDx Okayama University Student Speaker Competition」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002770.000072793.html

岡山大学創立五十周年記念館が所在する岡山大学津島キャンパス(岡山市北区)



