月１連載「巨人が恐れた男たち」4月29日付は阪神、西武の田淵幸一さん【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

報知新聞社(代表取締役社長・依田裕彦)が発行するスポーツ報知ではＶ９をはじめとする巨人の栄光時代に立ちはだかったライバルの連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」を、毎月掲載します。4月29日付の連載第４回は阪神、西武で通算474本塁打を放った希代のホームラン・アーティスト、田淵幸一さん。巨人に憧れを抱きながら、ドラフトで宿敵・阪神に入団。高々と舞い上がる美しい本塁打でファンを魅了し、トレードされた西武では悲願の日本一を手にしました。ドラマチックな野球人生の「喜怒哀楽」を振り返ります。

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▼第１回 元大洋・平松政次さんの記事はこちら

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▼第２回 元広島・外木場義郎さんの記事はこちら

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▼第３回 元ヤクルト・松岡弘さんの記事はこちら

https://hochi.news/articles/20250325-OHT1T51143.html

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