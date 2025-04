日本と世界のリーダーが集結し、インパクト投資・インパクトエコノミーの未来を拓くGSG Impact Conference開催

一般財団法人社会変革推進財団

日本と世界のリーダーが一堂に会し、インパクト投資とインパクト・エコノミーの未来を議論する国際会議「GSG Impact Conference」が、2025年5月15日(木)に開催されます。本カンファレンスは、世界50カ国以上が参加するインパクト投資の国際ネットワーク「GSG Impact」の日本ナショナル・パートナーである「GSG Impact JAPAN National Partner(以下、GSG Impact JAPAN)」が主催し、より多くの人に開かれた“共創と対話”の場として企画されるものです。その運営を担う一般財団法人社会変革推進財団(理事長:大野修一 所在地:東京都港区 以下、「SIIF」)は、国内でインパクト投資を牽引する存在として、本カンファレンスを通じた知見とネットワークの広がりを後押しします。



公式サイト: https://impactinvestment.jp/gsg-impact-conference.html

世界の実践者との出会いと学びを通じて、インパクト投資・インパクトエコノミーの次なるステージへ

世界の潮流に触れ、第一線のリーダーと交流し、国内の取り組みにどう活かすか──。本カンファレンスでは、インパクト投資・インパクトエコノミーに関心を持つ企業・行政・金融機関の関係者など、多様なステークホルダーを対象に、国際的な潮流や先進事例、政策動向などを紹介。これから取り組みを検討されている方から、すでに実践を進めている実践者まで、さらなる活動の広がりを模索しているプレイヤーに向けて、国際的な視座からのヒントや実践知を提供します。

また、本年は世界50カ国以上のナショナル・パートナーが集う「Global Leadership Meeting(GLM)」と並行して開催されることから、国際的なリーダーたちとの意見交換や連携の機会も広がります。グローバルなインパクト投資・インパクトエコノミーの推進を担うリーダーたちと日本の実践者が直接つながるまたとない機会となりますので、ぜひご参加ください。

注目セッション(一部)

◆プレナリーセッション1:14:04 ~ 14:54「インパクト・エコノミー実現に向けた連帯:世界各地からの「声」」

GSG Impactの活動は50カ国に広がっていることが示す通り、インパクト投資/インパクト・エコノミーのすそ野は全世界に広がってきています。他方で、時代を逆行するかのような格差、分断も広がり、環境・社会課題の解決への道のりは遠い状況です。インパクト投資/インパクト・エコノミーの取組みをリードする、各国・地域でGSG Impactのリーダーから、いまなにが起きているのかということへの見立てと、我々は共になにをするべきなのかという見通しを聞きます。混沌の時代にこそ、世界の連帯が求められます。投資金融のみならず、ビジネス、政府、消費における意思決定に「インパクト」の観点を統合した経済システムの実現、すなわちインパクト・エコノミーの実現のために、ひとりひとりのポジティブなアクションを駆動します。

<イベント概要>

(左上)ローズマリー・アディス・エーエム | GSG Ambassador(中央上)渋澤 健 | JAPAN National Partner代表(右上)フラン・シーガル | President of the U.S. Impact Investing Alliance (US NP)(左下 )スティーブン・サニールス | Founder and Chair of Impact Finance Belgium (Belgium NP); Trustee of GSG Impact's board; Trustee of Impact Investment Institute’s board (UK NP)(中央下)イブクン・アウォシカ | Chair of Nigerian National Partner (Nigeria NP); Trustee of GSG Impact; Founder, The Chair of Centre Group, Nigeria(右下)シャノン・ミュージック | Co-Chair of GSG Impact Central American Regional Partner (PiiC) ; Trustee of GSG Impact's board[表: https://prtimes.jp/data/corp/49509/table/127_1_556e08565915d14437cee79c471a3580.jpg ]

★参加申込・詳細はこちら:https://impactinvestment.jp/gsg-impact-conference.html(https://impactinvestment.jp/gsg-impact-conference.html)



【GSG Impact JAPANについて】

GSG Impact JAPAN National Partnerは、グローバルに展開するインパクト投資推進ネットワーク「GSG」の日本国内パートナーとして、2014年より活動を開始。官民・財団・市民社会・学術界が連携し、インパクト投資とインパクト・エコノミーの推進をミッションとしています。

【SIIFについて】

2013年より日本財団内においてインパクト投資に関する調査研究に着手し、日本財団から助成金を受けて、2017年社会的投資推進財団として設立されました。2019年には社会変革推進機構と合併し、現在の一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)として活動を続けています。これまでに、GSG国内諮問委員会(現GSG Impact JAPAN National Partner)の設立や賛同メンバーの招集をはじめ、インパクト投資に関する提言書や調査報告書の発行、金融庁との共催による金融機関向け勉強会の開催など、政策・実務の両面からインパクト投資の推進に取り組んできました。複雑化・多様化する社会課題が山積する日本において、私たちは「自助・公助・共助」の枠を超え、社会的・経済的な資源が持続的に循環する仕組みの構築を目指し、活動を展開しています。