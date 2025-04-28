¥¹¥Ú¥¯¥Æ¥£¡¢¡ÖÂè1²ó ¥Ôー¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡ª
ËÉºÒ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒSpectee¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾å·ú¼£Ïº¡¢ÆÉ¤ß¡§¥¹¥Ú¥¯¥Æ¥£¡¢°Ê²¼¡ÖSpectee¡×¡Ë¤Ï2025Ç¯5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢SHIBUYA QWS¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè1²ó¥Ôー¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Spectee¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¼Ò¤Î¤¦¤Á¡Ö´íµ¡´ÉÍýÉôÌç¡ÊºÒ³²¡¦±§Ãè´ØÏ¢¡¦¥µ¥¤¥Ðー´ØÏ¢¡Ë¡×¤Î1¼Ò¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÆü¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢Spectee ¼èÄùÌòCOO ³¤³°»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Îº¬Íè¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂè1²ó¥Ôー¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñºÝÊ¿ÏÂµòÅÀ¤Ò¤í¤·¤Þ¡ÜÅìµþ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤¬¸å±ç¤òÌ³¤á¤ë¡¢½é³«ºÅ¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤òÁË³²¤¹¤ëº¬ËÜÅª¡¦¹½Â¤Åª¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤Î»ö¶È¼Ô¤òÈ¯·¡¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¹ñÆâ¥Ôー¥¹¥Æ¥Ã¥¯»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª¿³ºº¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ª¤è¤Ó¥¢¥ïー¥É¤ÎÉ½¾´¼°¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢Peatix¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ßURL¡§https://peace-tech-award.peatix.com/
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/16808/table/253_1_d26204874e9935eea766fa800eec0563.jpg ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/16808/table/253_2_197547ff97194e7a20d61aa83389a585.jpg ]
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/16808/table/253_3_fc3ccde48dc124a4b4c5f241ba04f3df.jpg ]
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSpectee¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¡É´íµ¡¡É¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢SNS¤äµ¤¾Ý¥Çー¥¿¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¾ðÊó¡¢Æ»Ï©¡¦²ÏÀî¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤«¤éºÒ³²¤ä¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤ò²òÀÏ¤·¡¢Èï³²¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤äÍ½Â¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÉºÒ¡¦´íµ¡´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ØSpectee Pro¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëºÒ³²¤ä´íµ¡¤ò¡¢¿×Â®¤Ë¼ý½¸¡¢²Ä»ë²½¡¢Í½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤ä´íµ¡´ÉÍý¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é²ñ¼Ò¡¢¥áー¥«ー¡¢ÊªÎ®¡¢¾¦¼Ò¤Ê¤É¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¿ô¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë1000¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¶È¸þ¤±¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ØSpectee Supply Chain Resilience¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¼þÊÕ¤Çµ¯¤³¤ë´íµ¡¤ò½Ö»þ¤Ë³ÐÃÎ¤·¡¢Èï³²¾õ¶·¤äÀ½ÉÊ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢Ç¼´ü¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
ËÜ¼Ò¡§¢©102-0076 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¸ÞÈÖÄ® 12-3¡¡¸ÞÈÖÄ®YS¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡Â¼¾å ·ú¼£Ïº
ÀßÎ©¡§2011Ç¯11·î11Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://spectee.co.jp