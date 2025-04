英文法の「わからない」を竹岡先生がバシッと解決！『大学入試 読むため書くための英文法ハンドブック』を4月28日(月)に刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社(東京都新宿区/代表取締役社長 粂川 秀樹)は、 『大学入試 読むため書くための英文法ハンドブック』を4月28日(月)に刊行いたしました。

竹岡広信先生の30年以上にわたる講師経験の集大成となる本書は、英文法の「基本の知識」と「読むため・書くための実践的解説」が1つになった、これまでにない英文法参考書です。大学入学共通テストから国公立大学まで、大学受験対策で必要な英文法がひととおり身につくようになっています。大学受験に向けて長文問題や英作文問題に取り組み始めたけれど、習ったはずの英文法で引っかかり、困っている高校生にぜひ使っていただきたい1冊です。

特長1. 英文法を1ポイント1ページで解説

1ページ完結なので、「いま知りたいこと」にたどり着きやすく、必要なページをサッと引くことができます。また、1つのポイントにたっぷり1ページ使うことで、「読むため(英文読解)」「書くため(英作文)」に役立つ実践的な知識を豊富に掲載しています。

<紙面イメージ>

特長2. 例文・用例を豊富に掲載

例文はできるだけ短くて基本的なものとし、複数のネイティブスピーカーの視点から「使える英語」にしています。高校生が間違いやすいポイント「ミス注意」を確認できるのが、本書の特長の1つです。

特長3. 竹岡先生が要点や学習のしかたをアドバイスする音声講義付き

本書に収録の490を超える文法ポイントの大半に、竹岡先生の音声講義が付いています。講義を聴けば、「どこに注意すべきか」「なぜここが大事なのか」がさらによくわかります。

音声講義と英文の音声は、ダウンロード・ストリーミング・アプリ「英語の友」でお聴きいただけます。

■著者紹介

竹岡広信

駿台予備学校講師。学研プライムゼミ特任講師。竹岡塾主宰。『英文熟考(上)(下)[改訂版]』『入門英文問題精講[4訂版]』『基礎英作文問題精講[3訂版]』(以上旺文社)、『改訂新版 ドラゴンイングリッシュ基本英文100』(講談社)、『改訂版 必携英単語LEAP』(数研出版)、『改訂版 竹岡広信の英作文が面白いほど書ける本』(KADOKAWA)、『竹岡の英語長文SUPREMACY 至高の20題』(学研)、『英作文基礎10題ドリル』(駿台文庫)、『東大の英語25カ年[第12版]』(教学社)ほか著書多数。

■書籍概要

書名:大学入試 読むため書くための英文法ハンドブック

著者:竹岡広信

定価:1,980円(税込)

刊行日:2025年4月28日

体裁:A5判/560ページ/2色刷

URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035461

■旺文社公式アプリ「英語の友」

URL:https://eigonotomo.com/(https://eigonotomo.com/)

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)L&Rテスト・TOEFL iBT(R)テスト・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやWeb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も200冊以上となりました。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL:https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名 : 株式会社 旺文社

代表者 : 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 : 1931年10月1日

本社 : 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL : 03-3266-6400

事業内容 : 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL : https://www.obunsha.co.jp/