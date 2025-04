ユーキャンより『ドレスのぬりえ図鑑』を2025年4月28日から全国書店にて発売！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一)は、このたび『ドレスのぬりえ図鑑』を発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

服飾史の専門家監修。精緻な時代考証で蘇るドレスたち

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回、掲載するドレスの選定をはじめ、解説文に至るまで監修の労をお取りいただいたのは好田由佳氏(服飾史・梅花女子大学教授)。「ぬりえで訪ねる 貴婦人の華麗なる世界」をコンセプトに、時代とともに変遷するドレスで綴る一冊は、美しさの中に大人のぬりえ本としての風格を湛える作品に仕上がりました。

ゴシック期、ルネサンス期、バロック期…

時代を象徴する美しいドレスは、その特長を押さえつつ、丁寧な筆致で丹念に描かれています。生地の風合いや光沢感まで再現したぬりえ原画は、色鉛筆で描かれているとは思えないほどの美しさ。ページをめくるだけでも、あなたを華麗な貴婦人の世界へと誘います。

ぬりえは、左ページの見本(色が塗ってあります)を見ながら、右ページのぬりえを塗り進められる構成で、初心者の方でも納得の仕上がりをめざせます。



時代ごとにデザインが変化するドレスの魅力に触れながら、ぬりえに没頭する至福の時間をぜひお楽しみください。

A coloring book of Ladies’ Attires “Dresses/Robes and Ceremonial Kimonos” (texts are written in Japanese).

▼商品詳細

------------------------------------

『ドレスのぬりえ図鑑』

●発売日:2025年4月28日(月)※一部、発売日が異なる地域がございます。

●定 価:1,485円(10%税込)

●ISBN:978-4-426-61577-2

●発行元:株式会社ユーキャン

●発売元:株式会社自由国民社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

Amazon http://www.amazon.co.jp/dp/4426615771/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18178016/

-----------------------------------

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト https://www.u-can.co.jp/