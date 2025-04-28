西日本最大級！農業・畜産の展示会「第3回 九州 農業WEEK（通称：J-AGRI KYUSHU）」5/28(水)～開催

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年5月28日（水）～30日（金）の3日間、グランメッセ熊本で「第3回 九州 農業WEEK（通称：J-AGRI KYUSHU）」を開催します。

西日本最大級*270社の農業・畜産の関連製品が出展

農業ドローンやロボットなど最先端の農業関連製品、現場ですぐ取り入れることのできる農薬・肥料から作業負担を軽減する製品まで、一気に見ることができます。

【第3回 九州 農業WEEK（通称：J-AGRI KYUSHU）開催概要】

会期：2025年5月28日（水）～30日（金）9：00～16：00

会場：グランメッセ熊本

主催：RX Japan株式会社

後援：九州農政局、JA熊本経済連、JAみやざき、JA鹿児島県経済連、福岡県農業法人協会、宮崎県農業法人経営者協会、熊本県農業法人協会、鹿児島県農業法人協会、佐賀県農業法人協会、大分県農業法人協会、熊本県畜産農業協同組合連合会、公益社団法人 熊本県畜産協会、一般社団法人 長崎県畜産協会

全18講演開催！最先端のスマート農業から”菌ちゃん先生”の無肥料農法まで

展示会と併催のセミナーでは、スマート農業の第一人者である北海道大学の野口 伸 農学研究院長や、”菌ちゃん先生”として全国に多くのファンを持つ株式会社菌ちゃんふぁーむの吉田 俊道氏など、農業に関する幅広いテーマで開催。新企画の「生産者の課題解決セミナー」では、経営継承や病害虫防除、高温対策など、より生産者の具体的な課題に沿ったテーマで開催します。

【新企画】生産者相談コーナーを併設

※敬称略。講師の所属・役職を一部省略している場合がございます。また講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合がございます。

また今回新企画として、栽培技術の相談、補助金や融資から農業経営に関することまで生産者が抱える悩みを専門家に直接相談できる「生産者相談コーナー」を会場内に設置。

「栽培技術をもっと向上させたい・・・」「補助金や融資、どう活用すればいい？」

「販路を広げたいけど何から始めよう」「輸出に興味あるけど、どうしたら？」

「スマート農業積極的に取り入れていきたい」など日頃の悩みを専門家へ直接相談できるため、事務局では展示会と合わせて活用することをおすすめしています。

農業WEEK（通称：J-AGRI -ジェイアグリ‐）について

5月にグランメッセ熊本、10月に幕張メッセで年2回開催の農業・畜産の展示会。

農業資材、スマート農業製品、畜産資材、6次産業化製品、脱炭素・SDGs製品が日本だけでなく世界中から出展し、農業法人、畜産農家、農協、参入検討企業などが来場。出展企業・来場者間で活発な商談が行われる展示会です。

公式ホームページ：https://www.jagri-global.jp/hub/ja-jp.html

【第3回 九州 農業WEEK（通称：J-AGRI KYUSHU） 開催概要】

会期：2025年5月28日（水）～30日（金）9：00～16：00

会場：グランメッセ熊本

【第15回 農業WEEK（通称：J-AGRI） 開催概要】

会期：2025年10月1日（水）～3日（金）10：00～17：00

会場：幕張メッセ

※ご取材で会場にお越しいただく際、ご登録が必要です。下記よりご登録をお願いします。

https://www.jagri-global.jp/hub/ja-jp/press.html