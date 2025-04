「EXO」のメンバー“レイ”としても活躍するチャン・イーシン主演!!中国で《初登場１位》を獲得した『MUMU/不説活的愛』（原題）中国語＆英語字幕版　５月９日(金)より１週間限定上映が決定!!

株式会社コンテンツセブン(C) CKF PICTURES (Ningbo) Co., Ltd. / iQIYI Pictures (Beijing) Co., Ltd. / Shanghai Tao Piao Movie & TV Culture Co.,Ltd.

中国で《初登場1位》を記録したチャン・イーシン主演の感動作『MUMU/不説活的愛』(原題)の中国語&英語字幕版が5月9日(金)より新宿ピカデリーほかにて1週間限定上映されることが決定し、このたび、《本国版ビジュアル》&《本国版予告》が一挙公開されました。

本作は、韓国の男性アイドルグループ「EXO」のメンバー“レイ”としても活躍するチャン・イーシンが主演し、聴覚障がいのある父と健常者の娘との愛と絆を描いた感動作。今年4月3日(木)より中国で劇場公開されると、「繊細な温かさに満ちた傑作!」「こんなに泣いたのは久しぶり!」「家族や友人を連れてもう一度観に行きたい!」などと幅広い世代から圧倒的な支持を集め、《初登場1位》を獲得しました。

北米をはじめとする全世界での劇場公開が続々と決定していることから、日本のファンにもいち早く本作を鑑賞してもらおうと中国語&英語字幕版による最速上映が実現しました。

このたび公開された本国版ビジュアルは、父・シャオマーに背負われ、喜びを爆発させる少女・ムームーの笑顔がまぶしい《静かな愛ver.》と、ろう者の仲間たちに囲まれて微笑む父娘の姿が愛おしい《笑顔の力ver.》の2種類。いずれも本作で描かれる愛と絆の物語を予感させる仕上がりとなっています。また、あわせて公開された《本国版予告》では一転、過酷な運命に翻弄される父娘の姿をときに激しく、ときに繊細に映し出しており、感動的なラストを期待させる内容となっています。

《本国版予告》https://youtu.be/KKqkkgWIW80 (限定公開中)

あらすじ

少女ムームーは、聴覚障がいのある父・シャオマー(チャン・イーシン)とともに、ろう者のコミュニティで暮らしている。幼い頃からひとり親家庭で育ったが、シャオマーとその仲間たちはムームーに温かく幸せな日々を与えてきた。しかし、突然現れた母・シャオジンの存在が、その穏やかな日常を一変させる。娘からの信頼を取り戻そうとするシャオジンは、ムームーを無理やり「聞こえる人々の世界」へと連れ出す。新たな生活にムームーは好奇心を抱くものの、母の言葉による愛情表現は、心の距離を埋めるには十分ではなかった。それどころか、ムームーの中には父とろう者の仲間たちへの想いが日増しに強くなっていく。やがて彼女は気づく。沈黙の中にも、たしかに愛は存在するのだと……。

<作品概要>

【タイトル】 MUMU/不説活的愛(原題)

【監 督】 シャー・モー 『あなたがここにいてほしい』

【主 演】 チャン・イーシン 『A LEGEND 伝説』

【共 演】 リー・ルオアン、 ホアン・ヤオ、 ヴィヴィアン・ティエン、 チャン・ルオナン ほか

2025年|中国|中国語|111分|ビスタ|カラー|5.1ch | 配給:マーチ

【公式ウェブサイト】https://www.march.film/mumu

<上映劇場>

全国11 館

新宿ピカデリー、MOVIX亀有、MOVIX昭島、MOVIX柏の葉、MOVIX川口、ミッドランドスクエアシネマ 、MOVIX三好、なんばパークスシネマ、MOVIX堺、MOVIX八尾、MOVIX京都

<上映期間>

2025 年5 月9 日(金)~15 日(木) 1週間限定

※上映時刻は劇場により異なります。事前に各劇場のホームページをご確認ください。

※チケットの料金は各劇場の通常料金と同様となります。

※チケットの販売スケジュールは各劇場の通常販売スケジュールと同様となります。

※中国語&英語字幕版での上映となります。日本語字幕版での上映はございません。