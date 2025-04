X8 Entertainments / C.H.E.T. から、「Y.O.L.O. / SPHERE of INFLUENCE & L-VOKAL feat. C.H.E.T.」をリリース

株式会社CHET Group

「誰もがアーティストになれる」というパーパスのもと、ユーザー参加型で新たなクリエイティブフォーマットを生み出すインキュベーション組織「 C.H.E.T.」 と、音楽レーベル 「MATENRO RECORDS」がタッグを組み誕生した、次世代型レーベル「X8 Entertainments」。

注目の「Y.O.L.O.」シリーズ第3弾「Y.O.L.O. / SPHERE of INFLUENCE & L-VOKAL feat. C.H.E.T.」が、2025年4月25日(金)にリリース!

「Y.O.L.O.」は、“You Only Live Once(人生一度きり)”をテーマに掲げたシリーズ作品。C.H.E.T.が提唱する新たな音楽クリエイションのスタイル「Re-Ride(リライド)」を取り入れ、一つのトラックを次のアーティストへ繋いでいくことで、世代やスタイルを超えた表現に挑んでいく。

「Y.O.L.O.」シリーズでは、L-VOKAL、JESSE、SPHERE of INFLUENCE、Zeebraという日本のシーンを牽引してきた4人のレジェンドたちが、それぞれの視点とスタイルで“一度きりの人生をどう生きるか”というメッセージを音楽に込めて表現。さらに、イラストレーター・世津田スンによりアーティストをキャラクター化したアート作品の制作や、ギャラリーなどでの展示、音楽とアートを融合させたMVも公開される予定となっている。

Y.O.L.O. / SPHERE of INFLUENCE & L-VOKAL feat. C.H.E.T.

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gtlWjaFXETA ]

「Y.O.L.O.」3rd リリースの主役となるのは、SPHERE of INFLUENCE。長年にわたるアメリカでの生活を通じて培われた独自のスタイル、そしてアーティストからサラリーマンへの異色の転身というユニークなキャリアを経て、彼らしさ全開の「Y.O.L.O.」が完成。フットワークの軽さと人生に対する柔軟な姿勢が滲み出た、リアルな生き様を体現する楽曲に仕上がった。

バイリンガルラッパーとしての巧みなフロー、鋭いボーカルディレクション、そして2000年代を彷彿させるノスタルジックなビートが融合し、「Y.O.L.O.」シリーズに新たな風を吹き込む。

Zeebraの実弟であり、JESSEと共にGICODEを結成した経歴を持つMC・SPHERE of INFLUENCEによる久々のリリースとなる本作は、熱量のこもったリリックが随所に光る、エモーショナルな一曲となっている。

LISTEN NOW: https://found.ee/fXpyC7(https://found.ee/fXpyC7)

SPHERE of INFLUENCEからのコメント

見える世界と

見えない世界の

結び目に立っている

uplift your soul

step into your power

Be kind

spread peace

SP

リリース情報や詳細は、X8 Entertainments / C.H.E.T.の公式SNSで随時発信予定。

https://lit.link/chetarts

SPHERE of INFLUENCE(スフィア オブ インフルエンス)

NY生活での経験を武器に活躍するバイリンガル・ラッパー、SPHERE of INFLUENCE。今までにCRYSTAL KAY, M-FLO, AI, MAY J, JAMOSA, 青山テルマ, ZEEBRA, 鈴木紗理奈 (Munehiro), JESSE (RIZE) ,URATA NAOYA (AAA) など数えきれないほどの豪華なアーティストとの客演で一躍有名に。JAPANESE HIPHOPの”フィーチャリング王”と言っても過言ではない。2009年にはSPHERE自身約2年ぶりにリリースしたメジャーシングル “君といたい feat傅田真央” が着うたフルのウィークリーランキングで堂々の1位を取るなど、日本武道館に3回も客演で講演をするなどの経歴もある。さらに私生活の方ではアーティストからサラリーマンに転職する事を自身のブログで書くなど去年の夏に電撃結婚をして12月には晴れ晴れしい父親デビューを果たすなどの話題でファンを常に魅了をしている。

そんなスフィアのクリエイティヴな原点はアメリカにある。中学二年の時にボストン郊外の学校に渡米。高校はあのブッシュ米大統領が卒業した名門校に入り1998年卒業。大学はニューヨーク・ブルックリンの美大のグラフィックデザイン部に入る。アメリカを中心にヒップホップ生活を送る。まだボストンの高校生だった頃、コンピ『SYNCHRONICITY』 で兄、ZEEBRA と共演。以降、ライブや客演を中心に活動し、SPHERE of INFLUENCE の名が徐々にシーンへ浸透していく。そして2002年09月、Def Jam Japan より、シングル 『DAY ONE』 でメジャーデビュー。10月には、1stアルバム『THE INFLUENCE』 をリリース。また、2003年より、SORA3000 と結成したユニット、GICODE としても活動を開始。2004年12月、レーベルの垣根を越えて、スフィア参加曲等を集めたアルバム、『COLOR』 をリリース。2007年にBBMCに移籍をし、[Diamond in the Rough]をリリース。2019年には『君といたい feat.傅田真央』をリリース。ORICON着うたフルのウィークリーランキング1位を獲得。そして2009年の3月にはグループGICODEが5年ぶりにフルアルバム[SP & ST]をFar Eastern Tribe からリリース。2014年の12月にはTVドラマ『フジテレビ開局55周年記念プロジェクト 信長協奏曲 ORIGINAL SOUNDTRACK Produced by ☆Taku Takahashi(M-FLO)』のCDサウンドトラックに収録されている曲『SHUTSUJIN MONDOU MUYOU VERSION』のラップを担当する。引き続き,2016年1月には同プロジェクトの映画版サウンドトラックに収録されている曲『Time is of the Essence feat. Sphere of Influence & Maya Hatch ("Song For Kichou" Mitsunori Ikeda Remix)』のプロデュースとラップを担当する。2017年9月には国際人権NGOアムネスティ・インターナショナルとソファーサウンズ共同開催『Give A Home Project』のライヴに参加。2018年2月にはHiphopの原点に戻るという思いで長年ライヴDJとして付き添ってくれた日本を代表する世界的クラブDJ, DJ HOKUTOのアルバム『SPECIAL DELIVERY』に参加。2019年には、東京の国連大学で開催されたARTイベント「Bacon Prize Awards」に出演。2020年には、日本のトップモデル事務所Yellow Cab Productionsとコラボレーションし、シングル「BUY ME LOVE feat JASMINE & SPHERE」をリリース、また、ブラザーズカットバーバーショップのアンセム「PHATROOM featuring DEFLUV,JIN,L-VOKAL,SAITO,SHEN and SPHERE of INFLUENCE」でフィーチャーされるなど。

今年2023年には世界初のプロダンスリーグD -LEAGUEのCypher Round のOfficial song DJ HOKUTO feat SPHERE of INFLUENCE「Popping Off」から始め、 L-VOKAL、JAMOSA、DEF TECHのSHENをフィーチャーしたニューシングル「This Must Be Love」(itunes HipHop /Rap chart top 50入り)、そしてソロEP「leMUria IN AScEnsion」(itunes Hiphop/ Rap Chart top 30入り)をリリース。そして、アメリカのベイエリアを拠点としてで活動をしているラッパー、HOTPAとのコラボ作品「Boyz Are Back in Town」,「X」と「Made In Japan」をリリース。2024年には,

セルフプロデュースの「What I Feel Like」をデジタルリリース。2025年3月には、ニューシングル「AIRMAX」をリリース。

C.H.E.T.について

世界中の人々をアーティストへと導く新時代のユーザー参加型インキュベーション組織体 & マルチバースアーティスト。誰もがアーティストになれるクリエイティブフォーマットを開発し、市場に展開。潜在的アーティストの初期衝動を形にする場を提供する。

<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

