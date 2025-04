2025年大阪・関西万博で出会う韓国国家遺産の魅力「Korea on Stage」

Korea Heritage Agency

- 韓国週間(5月13日~17日)に開催される「韓国国家遺産訪問キャンペーン」

- 伝統芸能、メディアアート展示、国家遺産体験ブースなど多彩なプログラムで世界中の来場者を魅了

国家遺産庁(庁長:崔應天(チェ・ウンチョン))および国家遺産振興院(院長:崔永昌(チェ・ヨンチャン))は、2025年4月13日から10月13日まで日本・大阪で開催される「2025年大阪・関西万博」に参加し、韓国の伝統と現代をつなぐプロジェクト「Korea on Stage」を通じて、「韓国国家遺産訪問キャンペーン」を世界中の人々に紹介します。

「国家遺産訪問キャンペーン」は、韓国の文化の源流ともいえる国家遺産の価値を再発見し、その魅力を国内外に発信するため、2020年より国家遺産庁と国家遺産振興院が共同で推進している取り組みです。「国家遺産訪問者パスポートツアー」など多彩なイベントを通して、韓国各地の国家遺産を広く紹介しています。

※ 韓国国家遺産訪問キャンペーンとはユネスコ世界遺産や人類無形文化遺産を中心に、韓国各地に点在する国家遺産の魅力を国内外に広く発信することを目的としたプロジェクトです。本キャンペーンは、テーマ別に設定された10の道および76カ所の主要拠点で構成されています。訪問コースは(1) 伽倻(カヤ)文明の道、(2) 関東風流の道、(3) 百済古都の道、(4) 山寺の道、(5) 書院の道、(6) 先史地質の道、(7) 説話と自然の道、(8) 音(ソリ)の道、(9) 王家の道、(10) 千年精神の道。各ルートや拠点に関する詳細情報は、キャンペーン公式サイト(www.kh.or.kr/visit)にてご覧いただけます。

特に、万博期間中の5月13日(火)から17日(土)は「韓国週間」として、韓国の未来ビジョンや最先端技術に加え、伝統文化を紹介する特別プログラムが展開されます。「国家遺産訪問キャンペーン」は、無形文化財保持者による伝統公演、メディアアート展示、国家遺産体験ブースなどで構成される「Korea on Stage」を通じて、世界中の来場者と出会います。

韓国の伝統芸能の名人による舞台、『KOREA on Stage - Ye-In (イェイン)(芸の名匠)』& No-Ri (ノリ)(民俗芸能)

韓国独自の「美」と「躍動感」が楽しめる伝統芸能ステージ「Korea on Stage」は、5月14日から17日まで、万博会場内のフェスティバルステーションや韓国館前広場、ポップアップステージ(Inner-East)で開催されます。

▼ KOREA on Stage - Ye-In* : Soul of Life (歳月の響き)

韓国の感情(喜怒哀楽)を音楽、舞、演劇で表現する総合芸術「パンソリ」、優雅さで名高い伝統舞踊「僧舞」、深みのある音色が魅力の弦楽器「コムンゴ」の独奏「サンジョ」など、韓国を代表する無形文化遺産を一度に体験できます。韓国を代表する無形文化財保持者、申英姬(シン・ヨンヒ)氏、蔡相黙(チェ・サンムク)氏、李在和(イ・ジェファ)氏による公演は、5月14日14時と19時にフェスティバルステーションにて、予約不要・先着順で観覧可能です。

* 「Ye-In (イェイン)」は、無形遺産の分野で卓越した才能を発揮している国宝級の名匠を指す韓国語の表現です。

▼ KOREA on Stage - No-Ri : Harmony in Motion (調和の舞)

ダイナミックな韓国の伝統芸能、旗接ノリ(農旗ノリ)**、獅子舞、ソゴ舞などのストリートパフォーマンス。国家遺産振興院の芸術団による熱気あふれる公演は、観客との対話を通じて韓国の無形芸術を身近に体感できます。5月14日13時・17時30分(ポップアップステージ)、15日~17日14時・17時(韓国館前広場)にて開催予定。

** 村の農旗を掲げて豊作を祈る民俗芸能

国家遺産を現代的に再解釈したメディアアート & 体験型ブース

韓国の象徴的な国家遺産を現代の感覚で再構成したメディアアート作品『Heritage in Bloom: The Beauty of Korea (未来へ花開く韓国の遺産)』は、万博期間中、韓国館前の大型LEDスクリーン(横27m・縦10m)で常時上映されます。韓国の伝統文様である「十長生」、「日月五峰図」、韓山モシ、「仁王霽色図」などがデジタル映像でよみがえり、観客に新しい視覚体験を提供します。

5月13日から16日まで、EXPOメッセ「WASSE」展示場の1ホールで開催される「韓国観光フェスタ」では、韓国の国家遺産を直接体験できる参加型ブースも登場します。 人気の「 国家遺産の訪問者パスポートツアー体験」では、専用スタンプで韓国国家遺産の仮想旅行が楽しめ、ランダムに提示されるコースを選択すると「パスポートデコレーションキット」や記念エコバッグなどのプレゼントがもらえます。

「Korea on Stage」および「韓国国家遺産訪問キャンペーン」の詳細は、公式ウェブサイト(www.kh.or.kr/visit)、Instagram(@visitkoreanheritage、@koreapavilion_2025)でご確認ください。