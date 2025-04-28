昨年は全公演即完売！今年は熊本を加えた全国5都市で開催！紅しょうが単独ツアー2025 「みんな～！小走りお疲れさん！」
昨年結成10周年を迎えた紅しょうがによる自身2度目となる単独全国ツアー「みんな～！小走りお疲れさん！」の開催が決定いたしました。
7月27日(日)の東京公演を皮切りに、福岡・名古屋・大阪・熊本の全国5都市を巡ります。熊本での開催は今回が初となります。
また、10月には「紅しょうがまつり2025」を、熊元の地元である神戸にて過去最大規模で開催することも決定しております。出演者の詳細は後日発表いたしますので、続報をぜひご期待ください。
本ツアーチケットのFANY IDプレミアムメンバー向け1次先行受付は、4月28日(月)22:00よりFANYチケットにて開始いたします。
紅しょうが コメント
熊元プロレス
今年も単独ツアーやらせてもらうで～！！！！！
今年は東京名古屋大阪福岡に熊本も追加させてもらってますます熱い夏になりそうやで～！！！
もちろん小走りで回るで～！！！着いてきてや～！！！！
稲田美紀
今年も紅しょうが全国ツアーをやります！
あっつい夏にしますので日焼けをしないようにしてついて来てください！
熊本のみなさんもきて屋～！
ツアー概要
紅しょうが単独ツアー2025「みんな～！小走りお疲れさん！」
【東京公演】
日時：7月27日(日) 19:00開場／19:30開演／21:00終演予定
会場：ルミネtheよしもと (新宿区新宿3丁目38-2 ルミネ2 7F)
主催：吉本興業株式会社」
【熊本公演】
日時：8月10日(日) 14:00開場／14:30開演／16:00終演予定
会場：熊本城ホール シビックホール (熊本市中央区桜町3-40)
主催：吉本興業｜熊本城ホール運営共同事業体｜キョードーファクトリー
【福岡公演】
日時：8月24日(日) 19:45開場／20:00開演／21:00終演予定
会場：よしもと福岡 大和証券劇場(福岡市中央区地行浜2丁目2-6)
主催：吉本興業株式会社
【名古屋公演】
日時：9月7日(日) 12:45開場／13:30開演／16:00終演予定
会場：東別院ホール (名古屋市中区橘2丁目8-45)
主催：吉本興業株式会社
【大阪公演】 ※配信あり
日時：9月18日(木) 19:00開場／19:30開演／21:00終演予定
会場：なんばグランド花月 (大阪市中央区難波千日前11-6)
主催：吉本興業株式会社
チケット情報
【料金(税込)】※前売りチケットは電子チケットのみとなります。
前売り：4,000円(全席指定)
当日：4,500円(全席指定) ※販売を行わない可能性もございます。
配信：1,800円
【チケット販売スケジュール】
●FANYチケット：https://r.ticket.fany.lol/benishogatour2025(https://r.ticket.fany.lol/benishogatour2025)
＜受付期間＞
・FANYチケット抽選一次先行(プレミアムメンバーのみ)：4月28日(月)22:00 ～ 5月7日(水)11:00
・FANYチケット抽選二次先行(プレミアムメンバー／IDメンバー)：5月14日(水)11:00 ～ 5月19日(月)11:00
・一般発売：5月31日(土)10:00～
※先行販売での申込数に応じて、一般発売を行わない場合がございます。
▼【熊本公演】のみ上記に加えて以下プレイガイドで販売いたします。※前売りチケットは電子チケットのみとなります。
●熊本城ホール：https://www.funity.jp/tickets/kumamotoj/showlist(https://www.funity.jp/tickets/kumamotoj/showlist)
＜受付期間＞
・4月28日(月)22:00～5月7日(水)11:00
●キョードーファクトリーチケットセンター：https://www.cnplayguide.com/kyodofactory(https://www.cnplayguide.com/kyodofactory)
＜受付期間＞
・1次先行：5月7日(水)10:00～5月13日(火)23:59
・2次先行：5月14日(水)10:00～5月19日(月)23:59
・3次先行：5月20日(火)10:00～5月25日(日)23:59
●ぴあ：https://w.pia.jp/t/benisyouga2025/(https://w.pia.jp/t/benisyouga2025/) Pコード:534-183
＜受付期間＞
・プレリザーブ：5月8日(木)10:00～5月13日(火)23:59
・2次プレリザーブ：5月14日(水)10:00～5月19日(月)23:59
・3次プレリザーブ：5月20日(火)10:00～5月25日(日)23:59
●ローチケ：https://l-tike.com/benishouga/(https://l-tike.com/benishouga/) Lコード:84373
＜受付期間＞
・プレリク抽選先行：5月7日(水)10:00～5月13日(火)23:59
・2次プレリク抽選先行：5月14日(水)10:00～5月19日(月)23:59
・3次プレリク抽選先行：5月20日(火)10:00～5月25日(日)23:59
●イープラス：https://eplus.jp/benishoga/(https://eplus.jp/benishoga/)
＜受付期間＞
・プレオーダー受付：5月7日(水)10:00～5月13日(火)23:59
・2次プレオーダー受付：5月14日(水)10:00～5月19日(月)23:59
・3次プレオーダー受付：5月20日(火)10:00～5月25日(日)23:59
●CNプレイガイド：https://www.cnplayguide.com/(https://www.cnplayguide.com/)
＜受付期間＞
・先行：5月7日(水)10:00～5月13日(火)23:59
・2次先行：5月14日(水)10:00～5月19日(月)23:59
・3次先行：5月20日(火)10:00～5月25日(日)23:59
【配信チケット】 ※9月18日(木)大阪公演を配信いたします。
●FANY ONLINEチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/(https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/)
・販売期間：5月31日(土)10:00～9月25日(木)12:00
・視聴期限：9月25日(木)23:59まで
その期間お好きなタイミングでFANY IDメンバーは24時間、プレミアムメンバーは72時間見逃し視聴をお楽しみいただけます。
「紅しょうがまつり2025」 ツアー概要
出演者：紅しょうが、他
日時：10月19日(日) 13:00開場／14:00開演／15:30終演予定
会場：神戸文化ホール 中ホール (神戸市中央区楠町4丁目2-2)
※券売スケジュール・追加出演者・公演ビジュアルは後日解禁いたします。